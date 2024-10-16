本报记者 王 珂

实体零售是商品流通的重要基础，是引导生产、扩大消费的重要载体，是繁荣市场、保障就业的重要渠道。刚刚过去的国庆假期，许多地方的实体商业销售额和客流量大幅增长。同时，一批升级后的购物中心开业，焕然一新的购物体验更好满足了消费者需求。

数据显示，今年1至8月，我国社会消费品零售总额312452亿元，同比增长3.4%。其中，全国网上零售额96352亿元，同比增长8.9%。实物商品网上零售额80143亿元，增长8.1%。

创新是实体零售转型的直接动力。我国实体零售规模持续扩大，业态不断创新，加强互联网、大数据等新技术应用，大力发展新业态、新模式，不仅进一步提高了流通效率和服务水平，也给消费者提供了更多新供给。

让逛店成为一种休闲方式，成为很多实体店增加顾客黏性的重要方式。围绕改善消费者逛店体验，实体店下足了功夫，涌现出一批好买、好逛、好玩的购物场所。针对发展方式粗放、有效供给不足、运行效率不高问题，一些实体商业加快融合发展，致力于改变以前千店一面、千店同品的现象，着力增加智能、时尚、健康、绿色商品品种，形成了很多新、优、奇、特的新供给。

专家表示，当前人们对实体商业需求依然旺盛。线下购物能满足集购物、娱乐、休闲、饮食、出游于一体的社会性需求，以及消费者面对面选购、拥有和使用商品的即时性需求。围绕这一需求发力，商场要努力打造出不同于线上的特有优势，更好满足个性化、多样化消费需求。

（厉烨参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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