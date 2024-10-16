本报记者 齐志明

内蒙古广袤的土地上，金黄的玉米已进入丰收季节。近日，一场特别的玉米单产提升观摩会在内蒙古赤峰市翁牛特旗全宁街道东道村展开，在中国农资·翁牛特旗服务中心农技服务团队指导下，采用“玉米密植精准调控高产技术”培育的200亩玉米示范田，湿粮平均亩产达到1545公斤。

东道村种植大户刘志磊介绍，得益于服务中心推广的玉米密植技术和水肥一体化技术的应用，预计今年亩均增产可达10%—20%，而且提高玉米单产的同时也做到了节水节肥30%以上。

眼下，我国各地秋粮进入收获季。9月下旬以来，中国供销集团累计调度2万余家基层为农服务网点、1400余名服务人员坚守一线，全力保障秋粮颗粒归仓。

秋粮入仓，农机先行。在安徽、江西、江苏、河南等地秋收一线，中国供销集团所属中国农业生产资料集团有限公司调配1000余台套农机具，正在抢抓晴好天气，保障秋粮收获。

在河南省信阳市肖店乡赵庄村稻谷收割现场，全自动收割机正在稻田里来回穿梭，收割、脱粒、秸秆粉碎作业一气呵成。“现在机械收割省时省力，十来分钟就给我这块水稻田收完了，拉回去晾晒3天就可以打新米了。”村民陈俊孝说。

中国农资·信阳服务中心负责人田润泽说，近期已调度肖店乡100公里范围内的农机手及专业农机队开展联合作业，累计完成水稻收获8300亩，服务地区涵盖周边8个镇村，剩余7000余亩将于10月中下旬全部完成收获。

“目前，我们安徽、江苏、河南等地的中国农资·服务中心开展的秋粮收获作业超过16万亩，打捆、烘干及后续整地工作也在陆续进行中。”中农集团公司有关负责人介绍，今年以来，公司已累计开展线上线下各类农技培训会1.6万余场，下一步，还将组织农技人员深入各地田间地头，指导秋播秋种，为来年粮食丰收打下基础。

秋收进度加快，秋粮收购也在陆续展开。连日来，吉林四平市伊通满族自治县伊通镇长安村村民刘宇种植的50亩水稻迎来丰收。以往，刘宇还得为稻谷的入仓、售卖发愁。今年秋粮收获后，他可以将稻谷免费存放在供销粮油四平有限公司的仓房里，用他的话来说，“特别踏实，可以等到价钱好时再卖。”

“入秋后，我们加强实地调研，及时了解周边地区的粮食产量、质量、价格等情况，加强仓容、资金、设备、人员等要素保障。”供销粮油四平有限公司负责人王森介绍，供销粮油四平有限公司优质粮油产业化示范项目建有5.4万吨标准平房仓、日烘干能力300吨的烘干系统、一站式检化验服务中心以及大米加工车间等完善的粮食仓储加工设施设备，今年以来累计服务农户超过3000户，完成粮食烘干、仓储、加工9万余吨。

“我们计划于10月中旬陆续启动秋粮收购工作，目前在收购仓容、资金筹措和人员培训等方面已做好准备，确保仓等粮、人等粮、钱等粮、设备等粮，让农民售粮更舒心、更放心。”中国供销集团所属中国供销粮油有限公司仓储业务负责人介绍。

（孙熙然参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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