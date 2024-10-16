我国成功发射高分十二号05星
2024年10月16日08:20 | 来源：新华网
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新华社酒泉10月16日电（李国利、李欣媛）10月16日7时45分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将高分十二号05星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
高分十二号05星主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域。
这次任务是长征系列运载火箭的第540次飞行。
(责编：徐婵、卫嘉)
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