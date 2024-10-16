人民网北京10月16日电 （记者栗翘楚）2021年9月15日，《<蒙特利尔议定书>基加利修正案》正式对我国生效，标志着中国履约工作的开始。根据《<蒙特利尔议定书>基加利修正案》的要求，中国需在2024年将氢氟碳化物制冷剂（HFCs）的生产和使用冻结在基线的水平，在2029年、2035年、2040年和2045年要分别削减10%、30%、50%和80%。

10月11日，由中汽数据有限公司（以下简称“中汽数据”）、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司（以下简称“中汽信息所”）主办的2024 汽车行业空调制冷剂论坛（以下简称“论坛”）在北京举办。

主论坛上，中汽数据总经理冯屹表示，汽车作为重要消费行业之一，开展氢氟碳化物削减替代是响应国际公约的必然要求和提升我国汽车产品的国际竞争力的必要举措。中汽数据充分发挥组织协调优势，携手产业链企业、行业协会及科研机构，在替代技术评测、政策落地支撑、标准体系建设等领域取得了丰硕成果，为我国构筑氢氟碳化物削减的顶层设计方案提供了汽车行业技术支持。

中汽信息所副总经理朱孔源指出，汽车行业积极探索并实施符合中国国情的制冷剂替代方案，从源头管控氢氟碳化物使用，是推动行业绿色转型升级的重要一环，对保障国家履行《基加利修正案》要求和实现“双碳”目标具有重要意义。

中汽数据党委委员、中汽碳数字总经理赵冬昶指出，汽车行业氢氟碳化物年度用量大且增长迅速，面临的管控形势严峻。强化汽车空调氢氟碳化物制冷剂削减替代是保护生态环境和应对气候变化的重要举措。综合考虑《<蒙特利尔议定书>基加利修正案》履约时间节点要求和行业发展全面绿色转型趋势，汽车行业从第三代制冷剂向第四代制冷剂转变已是大势所趋。

自签署《蒙特利尔议定书》以来，中国始终将履行国际环境公约视为己任，多措并举开展履约活动。生态环境部对外合作与交流中心履约一处副处长尚舒文指出，我国是全球最大的制冷空调设备制造国，HFCs使用量保持较快增长，履约削减任务重，面临来自经济、安全、环保、能效等各方面挑战。

近年来，中国汽车行业规模逐渐扩大，产销规模不断突破，汽车空调HFCs消费量也随之增大。中汽数据资源建设室主任禹如杰表示，生态环境部发布《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案（2024-2030）（征求意见稿）》，汽车作为HFCs使用行业被纳入管控范畴，制冷剂替代势在必行。针对当前制冷剂消费量上升、替代路线不明确、标准与评价体系不完善等挑战，他提出三方面建议：健全标准政策体系，引导并规范制冷剂替代；开展替代制冷剂整车验证，支撑替代制冷剂规划决策；空调系统共性难题攻关，加速替代技术产业化应用。

在我国汽车空调制冷剂替代和热管理技术研发进程中，行业高度重视标准对前沿技术的引领作用。全国汽车标准化技术委员会车身分技术委员会秘书处孙磊表示，空调技术的迅速发展和消费者的需求提升为空调标准体系的建设提供了机遇与挑战，在后续汽车空调标准体系建设中，将充分考虑制冷剂迭代的影响，并希望行业更多企业和专家能够参与到汽车空调标准体系建设工作中，共同推动技术创新。

本次论坛还设置了两个分论坛以及一场专题展览。分论坛分别围绕整车热管理技术创新、新型替代制冷剂研发两个话题进行分享；专题展览中，国内外不同替代技术路径的产业链企业代表进行了技术产品展示。来自国内外行业组织，整车、热管理系统和零部件以及氟化工领域的龙头企业，高校等的汽车空调及热管理产业上下游专家学者进行研究成果分享并展开深入研讨。为了寻找到完美的替代解决方案，企业、高校等都加快了新技术的研发和新产品的测试实验。

(责编：乔业琼、吕骞)

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