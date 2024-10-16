人民网记者 乔雪峰

在云南省楚雄市客货邮农商融合综合运输服务站内，包裹架按照乡（镇）和各村委会所在区域划分依次排列，工作人员正熟练地对快件进行分拣、归类、装车。“得益于农村客货邮商融合的快速发展，我的鲜花搭上了电商物流快车，从大山驶向城市。”鲜花销售电商罗思美说。

据了解，云南省持续提升农村交通运输服务质量，优化运营组织模式、完善补贴政策，实现乡乡有网点、村村直通邮；深化客货邮商融合发展，通过“快递+电商+农特产品+金融+商超供应链+旅游”的方式推动产业融合。

这是我国农村电商物流发展的一个缩影，近年来，我国建成了覆盖“市、乡、村”三位一体的农村电商、物流配送服务体系，逐步形成了方便快捷、畅通有序的物流网络，推动农村运输由“开得通、走得了”向“留得住、可持续”转变，为实现乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

近日，中国物流与采购联合会发布了2024年9月份中国电商物流指数，数值为114.4点，较8月回升0.2点。其中，农村电商物流业务量指数止跌回升。9月份，农村电商物流业务量指数为129.4点，比8月回升0.5点。分地区来看，全国所有地区农村业务量指数有所上升，西部地区回升幅度最大，东部地区农村电商总业务量指数超过全国平均水平。

业内专家表示，随着开学季和中秋节的到来，消费潜力继续释放，网购活动趋于活跃，“以旧换新”支持政策在各地陆续推出，有效提振消费热情。“与此同时，节日返乡消费也带动农村电商物流业务量止跌回升。”

中国物流与采购联合会相关负责人表示，总体来看，9月电商物流指数涨幅扩大，电商物流市场需求在下半年以来保持30%以上增速，市场保持稳步发展。展望10月，在国庆假期出游高峰及各项投资消费政策的带动下，电商物流指数将继续保持稳步增长，涨幅有望进一步扩大。

近年来，全国各地多措并举、因地制宜推进农村客货邮融合发展，推动广大农村地区消费需求进一步释放，促使农村地区农特产品销路不断拓宽，服务乡村振兴质效不断提升，让农村快递服务更有温度、农民幸福生活更有质感。

近日，河北省交通运输厅、省商务厅、省文化和旅游厅、省邮政管理局等10部门联合出台《河北省加快推进农村客货邮融合发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出到2027年，累计建成县乡村三级客货邮站点6000个以上、开通农村客货邮合作线路600条以上，基本形成“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务新模式。

《实施意见》明确，发展“农村客货邮+电商服务”模式，引导运输企业与电商企业合作，积极搭建助农电商平台，提供日用消费品、农资下乡和农产品进城服务；发展“农村客货邮+旅游商品”模式，重点围绕县域内景区景点、乡村旅游重点村镇，合作开发特色运游融合服务产品，为特色景区产品、传统手工艺品外销提供“一站式”运输寄递服务。

自8月中旬起，收购石榴的货车陆续驶入四川凉山彝族自治州会理市的各个石榴主产区，采摘、打包、发运一条龙。石榴经过分拣后快速打包，装入冷链车。

“农村寄递物流体系进一步完善，将助力年底快递业务量突破40亿件大关。”据四川省邮政管理局相关负责人表示，四川广泛开展交邮、交商邮、邮快、快商等合作，加快农村寄递服务网点建设，推动构建县乡村三级寄递物流体系，提升产品流通效率，为农产品上行和工业品下乡提供有力支撑。“下一步，将推动快递业与农村电商、现代农业联动发展，构建集农业产出、电商销售、寄递服务于一体的产业链，更好助力乡村振兴，服务地方经济发展。”

(责编：乔业琼、吕骞)

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