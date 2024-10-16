原标题：中国联通执“向新之笔” 擘画“8D魔幻之都”数智发展新蓝图

长江与嘉陵江交汇之处，有座被誉为“8D魔幻之都”的城市。在这里，城市与自然完美交融，山即是城，城即是山。它，就是山城重庆。

在各地加快推动城市全域数字化转型的当下，重庆正积极探索超大城市现代化治理新路子，当中国联通将新质生产力应用到重庆生产生活方方面面，一幅生动的“数字重庆”新画卷已徐徐展开。

助力乡村振兴

作为数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，中国联通积极服务国家乡村振兴战略，以数字乡村建设助力乡村振兴。

日前，中国联通2024年助力乡村振兴推进会在重庆召开。会上，乡村振兴（重庆）数字产业研究院正式揭牌。该研究院由中国联通与重庆市人民政府共同组建，立足川渝、服务全国，共同推进乡村振兴和农业农村现代化发展。

早在2023年，重庆市人民政府就与中国联通签署了《数智化推进重庆乡村振兴战略合作协议》，双方正聚焦农业生产精准化，加快农业产业数字化转型；聚焦数据资源集成化，推进农业农村大数据建设；聚焦经营服务网络化，持续发展壮大农村电子商务；聚焦数字科技融合化，激活现代农业发展新动能；做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

近年来，中国联通还在重庆加快建设新型基础设施，乡村的移动网络覆盖率、乡镇主街区宽带覆盖率均已达到100%；通过“信息进村入户”项目，将互联网服务扩展到农村地区，帮助农民接触到更多的市场信息和教育资源，有力促进了农村经济的发展。

凝聚力量共识

在数字化浪潮席卷全球的今天，中国联通已成为推动现代化新重庆建设的重要力量。中国联通深知“数字重庆”建设的重要性和紧迫性，为此迅速成立了中国联通服务“数字重庆”领导小组，搭建起集团与市公司两级联动架构，组建了一支由集团和本地专项服务团队组成的精锐力量——中国联通5G融合创新中心。

该团队充分融合了中国联通其他省分公司的专业能力，发挥联通一体化能力聚合优势，形成了独具特色的重庆数改产品矩阵。在“数字重庆”建设的支撑过程中，中国联通集团牵头的专家团队深入参与到重庆市级和区县级应用项目的开发与实施中。截至目前，已成功争取参与市级应用27个、区县应用9个，为“数字重庆”建设注入了强大动力。

赋能汽车“智”造

这座我国辖区面积和人口规模最大的城市，不仅GDP增速位列全国第二，更在汽车产量上力压群雄，时隔8年重回“汽车第一城”宝座。数据显示，2024年上半年重庆汽车产量121.4万辆，位列全国城市第一。

重庆被称为“汽车之城”。中国联通以新一代信息技术持续赋能重庆汽车制造行业数字化转型，不断推进与长安汽车等车企的深度合作。

在长安汽车数智工厂内，汽车制造中压铸、电池、机加、冲、焊、涂、总7大车间，千余种加工和生产场景实现5G网络服务全覆盖，通过5G连接数字底座和数十种制造系统，实时传输百万级生产指令，可支撑安全、质量、交付、成本、人员、设备、环境等7大板块的业务运转及工厂运营可视化。

这是中国联通5G 融合创新中心与长安汽车共同打造的“智慧工厂”，也是5G融合创新中心与传统车企共创落地的首个大型汽车数智工厂项目。作为“国家智能制造试点示范工厂”揭榜单位，重庆联通利用5G融合组网连接12000多台设备和1000多个工位，实现了5G网络100%到工位和机位，并诞生了性能领先世界的自主可控且适配5G工控物联网，有效提升生产效率20%，真正实现了黑灯生产。

长安汽车数智工厂完全建成后预计生产效率提升20%，制造链全口径成本降低20％。

加速“信号升格”

如今，无论是在人潮汹涌的李子坝轻轨站，还是在地标建筑解放碑、洪崖洞，“信号升格”带来的全新体验让人们幸福感爆棚。

为加快推动移动网络深度覆盖，进一步支撑重点行业数字化转型需求，工业和信息化部、国家发展改革委等十一部门在今年年初联合印发《关于开展“信号升格”专项行动的通知》。

重庆联通积极响应“信号升格”专项行动，以提升移动用户端到端业务感知为主要目标，加快提高移动通信网络信号覆盖水平，全力打造“信号好、速度快、低时延、高可靠”的移动精品网。积极部署RedCap技术，目前5G网络已规模开通RedCap特性，并在重庆江北机场成功升级5G基站支持RedCap，继承低时延、高可靠、切片等5G-A特性，赋能机场无动力设备定位、大气环境监测等应用落地。

当前，重庆联通已基本实现乡镇以上区域和主要行政村5G网络覆盖；实现全市高速公路移网连续覆盖，10条轨道线路站厅站台5G网络全覆盖；针对特殊场景开展精准补盲，在全市优化了近1200部电梯的移网覆盖，对1万余个地下停车场进行网络评估，努力实现“信号升格、感知升格、保障升格、能力升格”。

布局数据中心

中国联通西南（重庆水土）数据中心基地是“东数西算”成渝算力枢纽节点和重庆数据中心集群的重要组成部分。截至2024年9月，中国联通西南（重庆水土）数据中心基地已投产机房4栋，机架总规模7700架。

在项目建设、运营阶段，该数据中心基地率先引进“绿色、低碳、环保”的建设思路，其1、2号机楼均已入选国家绿色数据中心。以中国联通西南（重庆水土）数据中心基地2号楼为例，其全年节能超60%，年总用电量约1600万千瓦时，水资源使用率（WUE）达到2.006升/千瓦时，节约用水约3400吨。在为数字经济提供强劲动能的同时，也以绿色发展路径助力“双碳”目标如期实现。

正在规划建设的中国联通西部（重庆）科学城数字创新产业基地，也是中国联通承接“东数西算”工程在重庆的具体落地，基地规划占地面积100亩，机架总规模1.45万架，计划在2025年完成一期工程建设，2027年投产机架2250架，将重点建设智能网联算力中心、数字医疗算力中心、融合算力中心三大算力中心，打造面向重点行业的专属新型算力网络。

提升民生温度

一直以来，重庆联通将数字化技术广泛应用于民生服务领域，提升民生品质。

为不断提高政务服务便民热线主动服务、精准服务、协同服务、智慧服务能力，联通公司打造了1套政务热线运营服务评价体系、6个社情民意智能分析模型、3项社情民意大数据应用，全力做好重庆“12345”市民热线服务的运行保障。

此外，建立“川渝12345热线互转”机制，通过多方联动形成合力，有效提高了诉求响应与解决能力，提升了基层治理水平，让政务服务越来越便捷。

不仅如此，重庆联通打造的“政务·民呼我为”项目通过整合诉求渠道、精准分派责任单位等措施，有效提升了民生诉求办理质效；“社会·渝悦·智慧医保”项目通过迭代升级“智慧医保”应用，有效改善了人民群众就医购药服务体验；“党建·突发事件直报快响”项目通过运用大数据、人工智能等先进技术，实现了突发事件处置和风险预警的“多、快、准、好”效果。

在“2023年度数字重庆建设优秀应用（组件）”评选中，“政务·民呼我为”“社会·渝悦·智慧医保”“党建·突发事件直报快响”3个项目均入围获奖名单。

一个个项目的成功实施，不仅彰显了重庆联通为“数字重庆”建设提供坚实有力支撑的创新能力，还有效提升了民生服务水平，增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。

守护绿水青山

重庆地处长江上游和三峡库区腹心地带，做好生态环境保护工作至关重要。

2022年4月，重庆市智慧河长平台上线，该平台由重庆联通承建，让重庆市的17500多名河长实现了对管辖河流的“天上看、云端管、地上查、智慧治”。

重庆联通构筑了“天空地一体化”智慧感知网络体系，能清楚监控长江、嘉陵江、乌江等主要河段。该平台依托5G网络，结合AI智能图像识别、边缘云计算等技术，通过深度学习算法，可自动识别污染、违规违法等场景，实现了智能化预警，为相关部门执法提供了可靠依据；通过大数据分析能力全面整合环境数据和地理信息数据，开展以流域水生态环境质量现状分析、潜力评估和趋势预测为核心内容的水环境形势分析，为实现流域综合管控提供了高效信息支撑，全面提升了河长制工作监督、管理和决策能力，全力守护一江碧水。

展望未来，中国联通将继续发挥大数据、人工智能、云计算等技术优势，坚持网络向新、技术向新、服务向新，以“数”为笔，以“智”为墨，绘就“数字重庆”新蓝图，为谱写中国式现代化重庆篇章贡献更大力量。

(责编：董童、李源)

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