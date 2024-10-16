人民网记者 乔业琼

今年以来，我国推进实施大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”），企业和消费者投资消费积极性得到调动，各领域政策成效逐步显现，成为加快经济社会发展全面绿色转型的重要手段。

根据国家税务总局近日发布的前三季度增值税发票数据，在大规模设备更新政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长6.5%，其中9月份较8月份同比增速加快2.4个百分点。在消费品以旧换新政策带动下，电视机等家用视听设备、冰箱等日用家电零售同比分别增长10.2%和6.5%；与家装相关的家具、卫生洁具零售同比分别增长13.9%和10.5%。

绿色化智能化产品受到市场欢迎。以新能源汽车为例，在政策带动下，8月份，我国新能源汽车零售达到102.7万辆，环比增长17%，新能源汽车渗透率连续两个月突破50%，预计全年将实现200万辆低排放标准乘用车退出。

高能效等级家电零售表现亦亮眼。据第三方机构监测数据显示，9月2日至15日，全国零售企业1级能效冰箱、空调、洗衣机、燃气灶、电视销售额同比分别增长27.1%、135.0%、22.4%、49.7%、220.9%。

绿色发展和每个人都密切相关。今年7月，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，首次从国家层面对全面绿色转型进行系统部署，并提出“积极扩大绿色消费”“推广节能低碳和清洁生产技术装备”等要求。

目前，我国全社会存量用能规模约为“十四五”新增用能空间的10倍，深入挖掘存量节能潜力能够为经济社会发展腾出巨大的用能空间。国家发展改革委副主任赵辰昕在近日召开的国新办新闻发布会上表示，将统筹运用中央预算内投资、超长期特别国债等资金渠道，结合深入实施“两新”等工作，加力支持重点领域节能降碳改造和用能设备更新，以存量挖潜积极保障传统产业转型升级和新兴产业发展合理用能需求。

为了深入推进“两新”工作，国家市场监督管理总局也围绕相关行动安排了多项标准制修订任务，目前已经完成74项。国家市场监督管理总局局长罗文透露，接下来将重点升级能耗排放技术标准、提升产品质量安全标准、加大回收循环利用标准供给，“切实以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新。”

值得一提的是，支持“两新”工作的3000亿元超长期特别国债资金已全面下达，各地资金使用兑付进度不断提速。随着政策红利的持续释放，将更加有力地推动经济持续回升向好。

(责编：杨迪、吕骞)

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