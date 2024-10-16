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文旅市场亮点纷呈 燃动消费生机活力

人民网记者 王绍绍
2024年10月16日08:37 | 来源：人民网
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近期，文旅消费“红红火火”，在刚刚过去的国庆假期，各种新场景、新业态热潮涌动，持续激发文旅消费新活力。许多人走出家门，或来一场有关历史和文化的主题游、深度游，或走进体育场馆欣赏一场高水平赛事，或沉浸到博物馆感受文化魅力，或来一次刺激的冲浪、滑翔……

在总体增长态势下，文旅消费更加多元，彰显文旅发展活力。经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

以文促旅，以旅彰文，各地创新推出一批文旅新玩法、新场景，进一步释放消费潜力。

在山东省潍坊市，诸城推出“你好，苏东坡”沉浸式宋韵艺术展活动，用高科技手段重现了宋代文化风貌，通过数字人和沉浸式的体验，让游客仿佛穿越时空；夜幕降临，华灯初上，陕西省西安市大唐芙蓉园开启“曲江花月宴”，盛唐密盒、诗仙李白等盛唐人物与大家亲密互动，带领游客沉浸式步入盛唐；在湖南省长沙市，以“锦绣潇湘 盛世华章”为主题的湘绣作品近期启幕，用一针一线生动呈现出湖南的自然与人文景观，以及新中国成立以来的发展成就，让游客透过一幅幅湘绣作品领略三湘四水的魅力……

在甘肃天水，麦积山石窟景区门票连续多日提前售罄；“悟空”带火的一批山西文保单位，假日里人潮涌动……国家文物局统计，今年国庆假期，全国博物馆接待观众7488万人次，比去年同期增长800多万；国家税务局数据显示，国庆假期文化服务销售收入同比增长85.2%。

“文化是城市的灵魂，体现城市的精神内涵；旅游是城市的窗口，展示城市的魅力与活力。”相关部门负责人表示，推动文旅融合发展，对于提升城市形象、促进经济发展、增强文化自信意义重大。

近年来，消费业态持续“上新”，新型消费展现出蓬勃活力。“通过科技手段的运用，文旅产业正逐步实现从传统观光游向深度体验游的转型升级。”业内专家介绍，消费场景的深度融合与创新，不断引领消费模式迈向新高度，创造出丰富多彩的文旅体验，精准契合了公众对于旅游多样化、品质化的需求。

山东省泰安市大宋不夜城连续7天上演烟花秀、无人机表演、打铁花、火狐表演、国粹喜剧、实景马战、美轮美奂的水幕电影以及十八幕传统艺术演绎等沉浸式演出，让游客身临其境、梦回大宋；河南省开封市推出《爱·雅颂》《微梦·大梁门》等多个声、光与现代科技相结合的文旅项目，为游客带来更加多样化、更具沉浸感的游览体验；在重庆市万州经开区黑山谷景区，游客们在感受万盛山水的独特风情之时，还可以挑战峻岭、感受“明星璀璨夜”“趣味游园会”“独竹漂表演”等多样活动……

各地假日经济活力十足，流动中国彰显生机活力。“假日经济火热，彰显我国市场广阔，经济韧性强、潜力大，也让世界看到了一个活力满满的中国。”商务部研究院副研究员庞超然说。

“对于未来数字文旅的纵深发展，需要从加强基础数据积累、加强推进数字文旅产品培育、提升数字治理水平、理性运用数字营销、深入推动文旅融合打造特色IP等方面重点发力。”业内专家建议，应坚持创新驱动、融合发展的理念，不断提升文旅产品的质量和水平，满足游客日益多样化的旅游需求。

(责编：乔业琼、吕骞)
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