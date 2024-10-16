姚进

金融支持实体经济高质量发展成色更足。中国人民银行发布最新数据显示，9月末，广义货币(M_2)余额309.48万亿元，同比增长6.8%，较上月末高0.5个百分点，保持稳中有升。前三季度，人民币贷款增加16.02万亿元，社会融资规模增量为25.66万亿元。

专家表示，近期一揽子增量政策出台落地，提振了市场信心，尤其是理财资金向存款回流支撑了货币总量增长。市场普遍认为，增量政策的效果将进一步显现，金融支持实体经济高质量发展的质效将持续提升。

金融总量指标保持在合理区间

数据显示，9月末，我国社会融资规模同比增长8%，人民币贷款同比增长8.1%，在有效融资需求偏弱、金融数据“挤水分”以及经济结构转型等多因素影响下，总体保持在合理区间。

今年以来，有效融资需求总体上弱于去年，叠加高基数影响，9月社会融资规模和贷款增速有小幅回落，剔除高基数因素后，增速总体平稳。

近期一揽子增量政策措施发布后，市场对支持股票市场稳定发展的两项工具反响较好，市场预期有所改善，证券客户保证金计入M_2，也带动了广义货币回升。一家股份制银行东莞分行的工作人员表示，该行超六分之一的上市公司客户有意向了解融资方案，希望利用新工具加强市值管理和改善经营。

与此同时，降低存量房贷利率、统一房贷首付比等多项金融支持房地产政策公布后，多数一线城市楼盘访客量、认购量回暖，居民提前还房贷的情况有所减少。据一家国有大行深圳市分行测算，9月25日以来，该行个人按揭提前还贷日均申请量较9月上中旬日均水平下降六成。

更加聚焦重点领域薄弱环节

近年来，我国经济结构转型升级，信贷结构也相应出现调整。房地产、地方融资平台等传统领域信贷需求整体收缩，绿色发展、科技创新等领域融资快速增长。

重点领域和薄弱环节贷款增长是做好金融“五篇大文章”的生动例证。数据显示，9月末，普惠小微贷款同比增长14.5%，制造业中长期贷款同比增长14.8%，专精特新企业贷款同比增长13.5%，均快于全部贷款增速。

前不久，在世界制造业大会上，芜湖联合飞机科技有限公司携带TD550共轴无人直升机等产品亮相。据公司有关负责人介绍，得益于有力的资金支持，“无人机基地及配套设施建设”项目现已完成30%的建设进度，并陆续投入使用。珠海一家医疗器械公司在科技创新和技术改造再贷款等政策支持下，迅速升级了3000万元产值厂房，并引入新设备解决产能受限问题，为后续销售端开拓市场、增强市场竞争力奠定了良好基础。

东方金诚首席宏观分析师王青称，随着经济高质量发展和结构转型，货币政策更加聚焦于重点领域和薄弱环节，加大盘活低效存量金融资源，着眼于金融“五篇大文章”发力，持续优化信贷结构。

近年来，金融部门出台各种结构性政策举措，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。仲量联行大中华区首席经济学家庞溟认为，结构性政策最终还是为了服务实体经济，解决实体经济运行中的关键堵点，一些政策工具将通过扭转特定市场的螺旋下行反馈，推动实体经济循环畅通。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说，央行多次表示将维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，引导金融机构科学评估风险，约束对产能过剩行业的融资供给，更有针对性地满足合理的消费融资需求。同时，发挥政策合力，深入实施消费驱动战略，推动供需匹配。总的来看，在经济结构调整、转型升级、新旧动能转换加快的大背景下，货币政策将和其他宏观政策共同发力，支持经济高质量发展。

增量政策提振市场信心

今年以来，为支持经济回升向好，中国人民银行已先后3次实施了比较重大的货币政策调整。9月下旬，中央政治局会议提出，要有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性。对此，中国人民银行快速落地了一揽子增量政策，包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设支持股票市场稳定发展的结构性货币政策工具等。

“今年以来，社会预期偏弱、经营主体信心不足始终是制约经济恢复的关键因素。货币政策走在市场前面，加大政策力度，注重提振信心。”中国民生银行首席经济学家温彬说，无论从政策组合还是单项政策看，近期央行政策力度都非常大。

本轮政策调整抓住了房地产、资本市场两个关键点。招联首席研究员董希淼认为，本轮房地产市场调整持续时间较以往长。央行抓好房地产市场这个关键点，5月优化住房信贷政策，设立保障性住房再贷款，推动存量商品房去库存；9月进一步降低存量房贷利率和房贷最低首付比例，延长部分房地产金融政策实施期限。前期政策效果逐步显现，房地产市场已有积极反应。股市是宏观经济的晴雨表，也是市场信心的集中表现。近期，央行还创设了两项结构性工具，支持股票市场稳定发展。一系列政策出台，有效提振了市场信心。(经济日报 记者 姚进)

(责编：王震、陈键)

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