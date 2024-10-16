记者从正在成都举行的第九届中国特殊食品大会上了解到，我国特殊食品安全总体形势稳定向好，产品抽检合格率持续保持99%以上。

市场监管总局有关负责人表示，自2020年以来，我国保健食品抽检合格率稳中有升，婴幼儿配方乳粉和 特殊医学用途配方食品合格率一直保持高位。

今年前三季度市场监管总局共批准保健食品新产品注册270个，婴配乳粉产品配方注册200个，特医食品注册42个。目前我国保健食品产业拥有1700余家生产企业，1.4万余个有效注册证书；婴幼儿配方乳粉批准注册的“新国标”婴配产品配方达到1219个，获批上市的特医食品数量达到了200个，品类覆盖全营养配方、肿瘤特定全营养配方等15个类别。截至2023年底，全国特殊食品生产企业近两千家，经营企业超过320万家。

哪些食品属于特殊食品？

特殊食品关乎“老”、“幼”、病患等特定人群的身体健康和生命安全，哪些食品属于特殊食品？

特殊食品主要包括保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品。

保健食品：是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。

特殊医学用途配方食品：是为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。必须在医生和营养师的指导下，单独食用或与其他食品配合食用。

婴幼儿配方食品：以乳类及乳蛋白制品或大豆及大豆蛋白制品为主要原料，加入适量的维生素、矿物质等其他成分，仅用物理方法生产加工制成的液态或粉状产品，适用于婴幼儿食用，能量和营养成分能满足婴幼儿正常营养需要。

对于特殊食品监管比普通食品严格，特殊食品需要通过注册或备案才能上市，必须符合专门的国家标准，而普通食品通常一般不需要这样的前置审批流程； 特殊食品的生产许可通常由省级以上市场监督管理部门负责。另外特殊食品不能和普通食品或药品混放销售。（央视新闻客户端）

(责编：王震、陈键)

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