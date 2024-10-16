历史川流不息，精神代代相传。

10月16日，是我国第一颗原子弹爆炸成功60周年的日子。60年前，巨大的蘑菇云从罗布泊腾空而起，“东方巨响”震惊世界。60年后，我国建设的第一个核武器研制基地中国原子城里，参观纪念的人们络绎不绝，人们追寻铭刻在新中国史册上的“两弹一星”精神，感受中国共产党人精神谱系中蕴含的巨大力量。

祁连山下，金银滩草原寒风猎猎。邓稼先、钱三强、王淦昌、于敏、周光召……位于青海省海北藏族自治州海晏县的原子城纪念园的钢架结构“596”主题长廊内，23位“两弹一星”功勋奖章获得者雕像石碑、31564名基地工作者雕刻人名墙分列两侧。

60年前，我们用事实向世界庄严宣告：中国人民依靠自己的力量，掌握了原子弹技术，有力打破了超级大国的核垄断和核讹诈。

伟大事业铸就伟大精神。

中国工程物理研究院原院长胡思得说，在党的坚强领导下，我们在万般艰难的条件下，创造了“两弹一星”的奇迹，孕育缔造了“热爱祖国、无私奉献，自力更生、艰苦奋斗，大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神。

今天，在中国原子城这个中华民族挺起脊梁的地方，更能深切理解中华民族从站起来、富起来到强起来的艰辛和不易。

从钱学森“活着的目的就是为人民服务”到王淦昌“我愿以身许国”……新中国成立初期，“两弹一星”的研制者高举爱国主义旗帜，自觉把个人志向与民族振兴联系在一起，把爱国之情、报国之志转化为推进强国建设的实际行动。

金银滩，美丽的名字背后，是3200多米的海拔、年平均0.4摄氏度的气温和高寒缺氧的环境。

来自五湖四海的人们，在缺乏图纸和资料的情况下，与戈壁黄沙做伴：没有先进设备，科技人员用手摇计算器将上万个数据计算出来；在铝锅中浇注炸药时，由于化学反应会产生呛鼻伤喉的气体，每人都戴着厚厚的口罩；锯炸药时，科技人员端着脸盆浇水降温以防炸药爆炸。

金银滩上的千余户农牧民，迁离世代居住的大草原。86岁的藏族老人昂巴家住青海省海北州海晏县青海湖乡达玉日秀村。回忆起当年，这位老党员满含热泪：“为了共和国的国防事业，很多牧民赶着牛羊，举家搬迁，没有一句怨言。”

穿越时空，过去艰苦奋斗的身影与未来勇于追梦的脚步在此交织，中国共产党人的精神谱系在新时代赓续传承。

青海原子城纪念馆馆长马清芳介绍，自开放以来，场馆已接待游客超400万人次，今年1-9月接待游客27.2万人次。

“原子弹不是武器，它是中华民族自强不息的精神。”在现场参观的青海师范大学副教授孔庆蓉动情地说，“两弹一星”壮举，长志气、强骨气，增底气。

从导弹到原子弹、氢弹，再到人造地球卫星，数十年来，一代代中国科技工作者在接力攀登中，以“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的品格，“自力更生、艰苦奋斗”的实干，万众一心，团结合作，协同攻关，用“铁肩膀”挑起历史重担，突破关键核心技术，努力把主动权牢牢掌握在自己手中。

“两弹一星”精神，正在更多领域得到诠释——

“蛟龙号”载人潜水器突破了耐压结构、生命保障、远程水声通讯、系统控制等关键核心技术；亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”实现绞吸船自动挖泥技术在我国的首次应用；“华龙一号”形成了国内首个完整的核电自主知识产权体系，首堆所有核心设备均已实现国产……

面对世界百年未有之大变局，中国正在经历人类历史上最为宏大而独特的实践创新，前进道路不可能一马平川。建设科技强国，要传承好、发扬好“两弹一星”精神，将爱国之情、报国之志和奋斗精神融入以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史进程中，凝聚起勇往直前的强大力量。

新时代，“两弹一星”精神更放光芒。

（记者史卫燕 李琳海）

新华社西宁10月15日电

(责编：王震、陈键)

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