新华社北京10月15日电（记者宋晨 张泉）国家航天局系统工程司司长杨小宇在15日举行的国新办发布会上介绍，我国未来在月球探测方面，将发射嫦娥七号、嫦娥八号。嫦娥七号要对月球南极环境和资源进行探测，嫦娥八号将开展月球资源就位利用的技术验证。

“嫦娥七号和嫦娥八号会构成正在论证的月球科研站基本型。”杨小宇说，两者还会联合对月球内部结构进行多物理场的综合探测。正在论证的国际月球科研站将持续开展科学探测研究、资源开发利用，包括一些前沿技术验证，是多学科、多目标、大规模的科技活动。

杨小宇表示，行星探测方面，将发射天问二号、天问三号、天问四号。天问二号将对小行星进行采样返回，首先对小行星进行环绕综合探测，然后采样返回，对小行星演化和太阳系早期历史进行研究；天问三号将进行火星采样返回，对火星环境进行探测；天问四号将对木星和木星的卫星进行研究，对木星空间和内部结构进行探测。

我国还将实施载人月球探测工程。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，将发挥好航天员在月面开展探测活动的独特优势，为我国探索地外天体提供更为广阔的历史机遇。

“我们将统筹利用首次载人登月前的飞行试验以及载人登月的任务机会，开展较大规模的空间科学实验，目前我们初步规划了月球科学、月基科学和资源勘查利用3个领域9大方向科学目标。”林西强说。

嫦娥六号带回的月背样品研究进展如何？杨小宇介绍，目前，科学家正对样品进行整理，初步的物理、化学成分和结构的探测已完成，发现了大量信息，如月球早期演化和月球背面火山活动的信息，也包含了记录采样点火山活动历史的玄武岩，还包括来自其他区域的一些非玄武岩物质。下一步将按照月球样品分发有关政策，开展后续研究工作。

(责编：王震、陈键)

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