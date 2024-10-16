新华社北京10月15日电（记者张泉 宋晨）2027年空间科学研究水平整体跃升；2035年重点方向跻身国际前列；2050年重要领域国际领先，成为世界空间科学强国。

10月15日举行的国新办发布会上，中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布了《国家空间科学中长期发展规划（2024—2050年）》，提出我国空间科学发展“三步走”战略目标。

为什么要制定这一规划？

“空间科学是航天活动的重要组成部分，在探索宇宙奥秘、拓展人类认知边界的同时，也有力带动空间技术的发展。”中国科学院副院长丁赤飚说，近年来，我国空间科学进入创新发展的“快车道”，但与世界航天强国相比还有一定差距。

为推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展，我国凝聚全国空间科学领域专家学者智慧，历时2年多，编制了《国家空间科学中长期发展规划（2024—2050年）》，相关领域的500多位专家学者参与了规划编制。

“这是我国首个国家空间科学中长期发展规划，将作为当前和今后一个时期我国开展空间科学研究的依据，有助于进一步统筹国内相关科研力量、凝练部署重大科技任务、深化国际交流合作，从而使我国在有基础、有优势的领域尽早取得世界级重大科学成果。”丁赤飚说。

规划部署了哪些空间科学研究内容？

丁赤飚介绍，规划提出了我国拟突破的“极端宇宙”“时空涟漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”5大科学主题和17个优先发展方向。

“极端宇宙”主要是探索宇宙的起源与演化，揭示极端宇宙条件下的物理规律。

“时空涟漪”主要是探测中低频引力波、原初引力波，揭示引力与时空本质。

“日地全景”主要是探索地球、太阳和日球层，揭示日地复杂系统、太阳与太阳系整体联系的物理过程与规律。

“宜居行星”主要是探索太阳系天体和系外行星的宜居性，开展地外生命探寻。

“太空格物”主要是揭示太空条件下的物质运动和生命活动规律，深化对量子力学与广义相对论等基础物理的认知。

规划还形成了我国空间科学中长期发展路线图。

至2027年，运营中国空间站，实施载人月球探测、探月工程四期与行星探测工程，论证立项5至8项空间科学卫星任务。

2028年至2035年，继续运营中国空间站、实施载人月球探测，论证实施国际月球科研站等科学任务，论证实施约15项空间科学卫星任务。

2036年至2050年，论证实施30余项空间科学任务，重要领域达到世界领先水平。

“空间科学是航天国际合作的主渠道，和平利用外空关乎全人类的福祉，是全人类共同的事业。”中国科学院国家空间科学中心主任王赤院士说，我们将深入推动多种形式的空间科学国际合作交流，让空间科技成果更好更多地造福人类。

(责编：王震、陈键)

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