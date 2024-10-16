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报告显示2023年我国法治化营商环境建设得到有效推进

2024年10月16日08:49 | 来源：新华社
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中国法学会日前发布《中国法治建设年度报告（中英文）》（2023）。报告显示，2023年，我国深入贯彻落实《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》各项任务部署，法治化营商环境建设得到有效推进。

根据报告，2023年，行政立法聚焦重点领域、新兴领域，制定修订《未成年人网络保护条例》《非银行支付机构监督管理条例》《中华人民共和国专利法实施细则》等行政法规，为高质量发展提供有力法治保障。同时，坚持立改废释并举，对全部现行有效600多部行政法规进行集中清理，组织开展涉及黄河流域保护、青藏高原生态保护、行政复议等相关法规规章行政规范性文件专项清理。

在行政执法方面，国务院办公厅部署开展提升行政执法质量三年行动，重点加强涉企行政执法监督力度，依法纠正不作为、乱作为、粗暴执法、执法不规范等突出问题。目前，省市县乡四级全覆盖的行政执法协调监督工作体系正在逐步建立，行政执法与刑事司法衔接机制建设也在探索推进，努力克服有案不移、以罚代刑等现象。

为切实减轻经营主体负担，2023年，国务院取消调整与企业和群众生产生活关系密切的33个罚款事项，涉及教育、住建、金融等9个领域。减证便民持续深化，全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。规范33类81项公证事项、删减116项证明材料，部分公证事项开通“跨省通办”，为群众创业办事提供便利。

报告还显示，2023年，行政复议化解行政争议的主渠道作用得到进一步发挥，全国全年受理行政复议案件突破30万件。政府法律顾问和公职律师队伍逐步扩大，2023年全国公职律师约为11.5万人。 （记者白阳）

(责编：王震、陈键)
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