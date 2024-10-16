新华社广州10月15日电（记者丁乐）以“服务高质量发展，推进高水平开放”为主题的第136届广交会15日拉开帷幕。本届广交会线下参展企业超3万家、展出新品115万件，新企业、新产品、新技术、新业态大量涌现，吸引14.7万名境外采购商预注册。

商务部中国对外贸易中心主任储士家介绍，参展企业中拥有国家高新技术、专精特新小巨人、制造业单项冠军等称号的企业有8000多家，比上届增长逾40%；现场展示数字化智能产品39万件、绿色低碳产品逾104万件，分别较上届增长300%、130%。

主办方展前调研显示，94%的参展企业将带来新产品，64.8%的参展企业将展出自主知识产权产品。本届广交会现场将展出的新品和拥有自主知识产权的产品均超过百万件，一批人形机器人、智能设备、无人驾驶产品等将首次亮相。

本届广交会线上平台持续优化，首次推出虚拟数字人，并推出广交会APP。线上参展规模更大，约4.8万家企业上传展品约375万件，分别比上届增长60%和50%，均创历史新高。

截至14日，本届广交会已有209个国家和地区的14.7万名境外采购商预注册；241家全球零售250强和头部跨国企业组团参会，较上届同期增长8.1%。

“从境外采购商预注册量、酒店预订量和航班预订率等指标看，第136届广交会境外采购商到会有望‘量稳质升’。”储士家说，“从广交会看，中国产品、中国品牌已经迈上了高质量发展的新台阶，中国有信心、有能力为世界提供更多更好的中国制造和中国创造。”

本届广交会共分三期举行，分别聚焦“先进制造”“品质家居”“美好生活”题材。第一期从15日持续至19日，首次增加了氢能新题材，新设储能产品专区，吸引新能源参展企业110多家。

(责编：王震、陈键)

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