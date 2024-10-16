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南水北调东线一期工程年度调水任务完成

2024年10月16日08:53 | 来源：科技日报
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科技日报北京10月15日电 （记者付丽丽）15日，记者从水利部获悉，南水北调东线一期工程2023—2024年度调水任务近日完成，共从江苏调水入山东10.01亿立方米。与此同时，江苏省人民政府和中国南水北调集团有限公司签订南水北调东线一期工程（江苏省境内）增供水量供用水合同，并同步签署有关工程委托运行维护管理备忘录。

据介绍，南水北调东线工程利用江苏省江水北调工程和淮河、海河流域现有河道、湖泊、建筑物，扩大规模、向北延伸，构成供水系统，兼有防洪、除涝和航运、生态等综合效益。东线一期工程通水近11年来，累计调水入山东71.39亿立方米，东线北延工程累计调水（穿黄断面）8.25亿立方米，直接受益人口达0.72亿人，水质持续稳定达到地表水Ⅲ类及以上标准。今年，还利用东线一期工程多梯级累计抗旱提水8.82亿立方米，向山东应急抗旱供水3.94亿立方米，发挥了显著的经济、社会、生态效益。

江苏省和中国南水北调集团有限公司此次签订合同及备忘录，是理顺有关工程运管体制，进一步调动中央和地方积极性的重要举措，为更好发挥东线工程优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线作用奠定了基础。

(责编：王震、陈键)
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