科技日报讯 （记者张盖伦）10月14日，在第55个世界标准日到来之际，由中国标准化研究院建设的国家数字标准馆网站（以下简称“网站”）正式上线运行。网站建成了国内规模最大的题录库，以及全球规模最大的标准全文库。

国家数字标准馆网站以智能检索、资源总览、标准动态、珍贵馆藏、舆情动态、标准研制大数据等为主要内容板块。

据介绍，“全、快、深、新”是该网站的四大特色。一是渠道全、资源全。依托与全球80余个国家、30余个国际组织的紧密合作，网站建立了稳定可靠的资源获取渠道，并建成国内规模最大的题录库、全球规模最大的标准全文库。二是标准更新快、资讯获取快。标准信息小时级更新，变动即刻推送，同时实时监测标准化舆情信息。三是数据加工深、利用分析深。深度挖掘历史数据，可视化展现标准研制动向，图谱化展示标准关联。四是技术新、形式新。利用智能化技术实现智能检索、批量检索，迅速筛选海量标准，并三维展示珍贵标准馆藏。

国家市场监督管理总局标准技术管理司副司长魏宏在网站上线发布活动上表示，要以持续推进国家数字标准馆建设为契机，不断探索新时代标准数字化发展的规律，大力培育适合我国国情的标准数字化生态。

魏宏指出，要以大数据、云计算、人工智能、虚拟现实、增强现实等技术为基础，加强标准数字资源建设；要推动智能化产品开发应用，有效提升标准垂直搜索支持服务、情报分析、智能研制等核心能力；要强化标准数字化技术研究，积极推动标准数字化试点建设，研究探索新型国家标准供给形式；还要培育标准数字化生态系统，标准建设始终坚持开放、包容、共享的理念，探索共商、共建、共享、共赢的数字化生态系统，打开标准数字化转型发展新局面。

(责编：王震、陈键)

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