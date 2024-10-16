人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“星舰”试飞上演“筷子夹火箭”场景

胡定坤
2024年10月16日08:54 | 来源：科技日报
小字号

2020年12月30日，当“星舰”还在研究阶段、距离发射还很遥远时，就有人在社交媒体上询问SpaceX创始人马斯克，“星舰”的超重型助推器是否会像“猎鹰9”火箭助推器一样着陆。马斯克回复说，我们将用发射塔机械臂抓住它。

当时，不少人觉得这一想法“天马行空”。“星舰”的超重型助推器高度约70米，直径达到9米，用什么机械臂才能抓到这么个飞行中的大家伙？

现在，答案已经揭晓。北京时间10月13日晚上8时25分，“星舰”火箭第五次试飞发射。约7分钟后，其超重型助推器成功穿越大气层、返回发射塔，被两个机械臂（被马斯克比作“筷子”）牢牢夹住，几乎完美实现了马斯克当初的计划。

可是，为何一定要夹住返回的助推器？让它落到海里，或者效仿“猎鹰9”火箭落在着陆台上，不是更简单吗？

“万向推力”发动机精确悬停

根据此次试飞的记录，“星舰”助推器在着陆最后阶段、距离地面约2000米时，同时启动13台发动机制动减速。这些发动机具备“万向推力”能力，即喷嘴可以旋转调节方向，以控制助推器姿态和飞行轨迹。待降落到一定高度后，外围发动机关闭，中心位置的3台继续工作，使助推器进一步减速并几乎垂直落在两根“筷子”中间。在距离地面约几十米高度时，助推器在发射塔前垂直悬停。几秒钟内，“筷子”微微移动并牢牢抓住助推器栅格翼下方的销钉，发动机关机。

该过程技术难度并不在于机械臂的灵巧或强大，而是在于如何将庞大的助推器精确悬停在两根“筷子”之间，稍有偏差就会砸在“筷子”上。

据报道，“星舰”助推器着陆精度更高的一个原因可能是其助推器足够重，可以控制得更精确。当然，先进的“万向推力”发动机也可能发挥了关键作用。

航天工程技术上的突破

在2019年，马斯克曾表示，一个“星舰”助推器一天可发射20次，也就是一个小时左右发射一次。

要实现这一目标，使助推器落回发射塔，就地检修、加注和再发射几乎是唯一的选择。即使是在发射塔附近的着陆台降落，如此巨大的火箭助推器，必然需要更为庞大的起重机、运输车等设备进行吊装和运输。这一过程耗时恐怕都要以小时计。而降落在海里的打捞、清洗和运输则更为复杂。

那么，为何不能直接在发射台地面上着陆，而是要采用看起来更复杂的“筷子夹火箭”模式？

答案就是呈细长圆柱状的火箭助推器要在地面上着陆，必须安装着陆支架，以防止助推器在着陆时因振动而倾倒。但支架会增加火箭重量，消耗更多燃料，马斯克曾解释说，不用支架可以减少“星舰”重量和成本。

同样关键的是，“猎鹰9”助推器上的着陆支架是“一次性”的，每次着陆后都要检修和翻新。对“猎鹰9”来说，由于其以液氧煤油为燃料，两次发射间需要彻底清洗发动机，同时段换一个着陆支架不会消耗额外时间。而“星舰”则以液氧甲烷为燃料，简单维护即可再发射，若更换支架会导致时间浪费。

总之，即使是在世界范围内，“筷子夹火箭”也堪称是一种航天工程技术上的突破。无论是对SpaceX，还是对马斯克来说，他们都朝着理想又迈出了重要一步。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
涵盖四大板块 第三十一届中国杨凌农业高新科技成果博览会即将开幕
　　人民网北京10月15日电 （记者李栋）15日，记者从中国杨凌农业高新科技成果博览会（以下简称农高会）筹委会获悉，第三十一届农高会将于10月25日至29日在陕西省杨凌示范区举办，会期将举办展览展示、会议活动、投资贸易、新品发布等四个方面的活动。 在展览展示方面，以线下线上融合、馆内馆外结合、国内国外联动的方式，全面展示交流国内外农业科研机构和农业企业在核心种源、关键农机装备、农业节水、智慧农业、数字农业等农业新质生产力方面的优秀成果。…
金融服务增量扩面稳价 有力有效支持经济回升向好
　　“对于我们这种初创企业来说，融资一直是个问题，多亏了当地银行提供的800多万元信用资金支持，帮助我们解决了发展困扰。后续我们还能享受财政贴息，进一步降低了融资成本。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部