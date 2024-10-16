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高质量发展调研行｜从一张图看城市精细化治理

施芳 戴林峰
2024年10月16日09:07 | 来源：人民日报客户端
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自行车坏在路上怎么办？

电水壶的开关坏了怎么修？

鞋开胶了到哪儿粘？

钥匙丢了去哪里配？

……

如果你居住在北京市海淀区中关村街道，那么，拿出手机，点击“一刻钟便民生活圈”电子动态地图，早餐店、菜店、裁缝店、洗衣店、修自行车的服务站……家门口的服务一目了然。

衣食住行里，孕育着大需求；针头线脑中，也有居民小期盼。近年来，中关村街道积极问需于民，为每个生活圈定制方案，将问题转化为建设清单，不断织补生活空间，目前已建成与百姓生活息息相关的各类门店共计1118家，其中便利店、早餐店、理发店、洗衣店等基本保障类门店630家，儿童娱乐中心、茶饮咖啡、鲜花礼品等品质提升类门店488家。

按照“缺什么、补什么”“一圈一策”的原则，中关村街道不断建设布局合理、业态齐全，功能完善、服务优质，智慧高效、快捷便利的便民生活圈，进一步满足居民个性化、多样化、特色化需求，把“一刻钟生活圈”建成社区居民的“幸福圈”。

(责编：王震、陈键)
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