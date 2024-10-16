潘俊强 柯仲甲

秋日的北京，天高气爽，老城的胡同里花香阵阵。在东城区朝阳门南北小街附近，经过整治的东四街道豆瓣社区里，各种不同的花争相绽放，居民们在此漫步赏花，悠然自得。

从曾经的脏乱差到现在的美丽宜居，东四街道根据老旧小区的居民特点和民生需求，引领居民自我创造、自我服务，打造生态花园院落，探索出独具特色的“花园小区”治理模式。

花卉种植维护，居民全程自发组织；垃圾清运，社区协调环卫保洁力量；造景用土，街道多方筹调提供......以前无人问津的“大家事儿”，变成舍我其谁的“自家事儿”；社区治理的“独角戏”，变成了多方聚力的“大合唱”。按照党建引领、整合资源、多方参与、民主协商、规范管理、治理创新、服务群众的工作思路，街道凝聚合力，打造共建共治共享的基层治理新格局。

花色满园如画，美景随处可见。在东四街道，小微花园犹如明珠点缀，每一处都凝聚着居民们的心血与热情，让静谧的老胡同焕发出勃勃生机，成为了一道独特的风景线。

(责编：王震、陈键)

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