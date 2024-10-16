人民网记者 黄盛

海南发布省域无人机试飞空域图，广州企业获得无人驾驶载人航空器系统型号合格证；安徽规划了通用航空“一小时通勤圈”雏形……随着政策与应用场景的不断增加，低空经济渐露蓬勃之势。特别是航空航天、电子通信、军工等领域的央企积极布局低空经济，挖掘低空+巡检、低空+物流、低空+应急、低空+文旅等运营服务场景，探索未来经济增长的新引擎。

据了解，低空经济作为新兴领域，涉及高端制造、新能源、新材料等多个领域，科技创新贯穿始终。它不仅包括传统通用航空业态，还融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，通过信息化、数字化管理技术赋能，与更多经济社会活动相融合，形成了一种综合经济形态。

在2024年全国两会上，“低空经济”首次被写入政府工作报告，此后相关政策密集出台。国务院国资委主任张玉卓此前表示，央企要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等领域，聚焦战略性新兴产业和未来产业，以国家产业政策和市场为导向，选准选好重点投资领域，当好长期资本、耐心资本、战略资本，做产业投资的引领者、持续回报的投资者。

央企如何聚焦低空经济这一战略性新兴产业？中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向记者表示，低空经济科技含量高、创新要素集中，具有产业链条长等特点，符合央企布局战略性新兴产业和发展新质生产力的要求。另外，由于低空经济应用场景复杂，使用主体多元，涉及多个部门和领域，因此，央企发展低空经济主要采取项目共建、资源共享、联合创新的模式。

据记者了解，一方面，央企通过自身业务平台，积极布局低空经济上下游产业链，进一步发挥国资央企“科技创新、产业控制、安全保障”的基石作用。如航天科技集团旗下航天彩虹，完成了视觉、地形匹配等多种手段结合的无源导航策略以及自主滑行、自主感知避障功能的设计研发与试验，实现了无人机系统智能化发展；中国通号推动成立低空管控研究中心，着力开发集合“空中信号灯”“空中安全控制”等多功能为一体的低空管控平台。

另一方面，部分央企通过“央地合作”或多方协作的模式，打造低空经济生态。比如，中国移动、航天科技、航空工业、兵器工业、中国电科、中国电子、中国一汽、南航集团、中粮集团、中国旅游集团、中国商飞、中国机械总院、中国通号、中交集团、中国航信、中国物流等15家央企，与北京、上海、重庆、杭州、济南、广州、成都、西安等15个城市，共建低空经济生态圈，打造低空数智新引擎。

北京社科院副研究员王鹏表示，随着政策放宽，低空经济有望快速发展。部分央企在航空航天领域的技术优势将转化为低空经济领域的优势。特别是电子通信在低空经济中作用凸显，无人机、遥感等技术将助推低空经济发展。

“央企积极布局低空经济，不仅拓展了经济形态，有力促进低空经济创新链、产业链、人才链、资金链的深度融合，还为传统产业赋能提质增效，促进产业升级，为央企的发展注入新动力。”也有业内人士表示，央企可以通过深入挖掘和拓展低空应用场景，促进业务的规模化、普遍化，也可以持续研发创新，不断突破技术瓶颈，降低成本、提升效率，并逐步构建合理的商业模式，形成长期可持续的商业闭环，确保低空经济的健康发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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