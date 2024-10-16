人民网北京10月16日电 （黄盛）智谱AI、Minimax推出新版本大模型产品，讯飞星火V4.0、豆包、Baichuan4等大模型能力进一步提升，Kimi AI搜索、快手可灵文生视频工具等应用频频出新……2024年以来，人工智能创新层出不穷，技术红利正在计算机行业持续释放。

业内人士认为，目前人工智能做为新质生产力的核心驱动，大模型、算力、下游应用正加速进化。特别是今年政府工作报告提出，要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。各部委和地方政府也出台了系列的产业扶持政策，助力国产算力基础设施建设快速发展，带动国产大模型厂商在产品迭代中迎来全球化发展机遇，继而推动计算机产业快速发展。

申万宏源证券研究所计算机行业主管黄忠煌向记者表示，今年以来，AI算力基础需求高增，国内供给显著改善。我国科技硬实力快速突破，国产AI芯片领军公司取得较快进展，叠加算力长期较为确定的增长需求，供需两端均有利好。

在算力需求侧，中国服务器市场下游集中度高，重点为互联网、通信、金融，其中互联网占比基本维持40%以上。长期来看，互联网、通信、金融依然为算力的主要需求方。在算力供给侧，国产芯片加速创新，AI训练相关芯片不断突破。黄忠煌认为，从AI大模型竞争看，2024年国内大模型的竞争力实际提升。同时，复杂推理能力是大模型普遍面临的难题，国内大模型相比于GPT-4还存在差距，但部分国产大模型文字能力已经达到GPT4水平，后续国产大模型推理、数学、多模态等能力的迭代备受关注。

兴业证券计算机行业首席分析师蒋佳霖也持类似观点。他认为，在模型侧，随着AI大模型技术红利、云计算规模效应的持续释放，自2024年中开启的大模型降价趋势将延续，叠加OpenAI API限流之后的市场环境变化因素，国内AI大模型侧的竞争将进入加速分化期；在算力侧，2023年下半年以来行业保持高景气度，国产算力产业蓬勃发展；在应用侧，AI应用产业内涵广阔、下游较为分散， AI办公、AI教育、AI搜索等场景的进展较为顺利，同时在大模型智能化、更便捷的趋势下，端侧AI（AI手机、AIPC、机器人等）领域的产业进展备受关注。

黄忠煌还分析说，智能化、国产化、国际化是计算机行业发展的三个方向。其中，就智能化而言，AGI为长期趋势，算力侧基建高景气，大模型商业化逐步落地；就国产化而言，计算机行业信创加速推进，“补短板”领域依然是成长核心；就国际化而言，我国嵌入式软件具备全球竞争力，积极出海是发展的第二曲线。

(责编：乔业琼、吕骞)

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