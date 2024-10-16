人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

AI红利加速释放 计算机行业创新发展

2024年10月16日09:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月16日电 （黄盛）智谱AI、Minimax推出新版本大模型产品，讯飞星火V4.0、豆包、Baichuan4等大模型能力进一步提升，Kimi AI搜索、快手可灵文生视频工具等应用频频出新……2024年以来，人工智能创新层出不穷，技术红利正在计算机行业持续释放。

业内人士认为，目前人工智能做为新质生产力的核心驱动，大模型、算力、下游应用正加速进化。特别是今年政府工作报告提出，要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。各部委和地方政府也出台了系列的产业扶持政策，助力国产算力基础设施建设快速发展，带动国产大模型厂商在产品迭代中迎来全球化发展机遇，继而推动计算机产业快速发展。

申万宏源证券研究所计算机行业主管黄忠煌向记者表示，今年以来，AI算力基础需求高增，国内供给显著改善。我国科技硬实力快速突破，国产AI芯片领军公司取得较快进展，叠加算力长期较为确定的增长需求，供需两端均有利好。

在算力需求侧，中国服务器市场下游集中度高，重点为互联网、通信、金融，其中互联网占比基本维持40%以上。长期来看，互联网、通信、金融依然为算力的主要需求方。在算力供给侧，国产芯片加速创新，AI训练相关芯片不断突破。黄忠煌认为，从AI大模型竞争看，2024年国内大模型的竞争力实际提升。同时，复杂推理能力是大模型普遍面临的难题，国内大模型相比于GPT-4还存在差距，但部分国产大模型文字能力已经达到GPT4水平，后续国产大模型推理、数学、多模态等能力的迭代备受关注。

兴业证券计算机行业首席分析师蒋佳霖也持类似观点。他认为，在模型侧，随着AI大模型技术红利、云计算规模效应的持续释放，自2024年中开启的大模型降价趋势将延续，叠加OpenAI API限流之后的市场环境变化因素，国内AI大模型侧的竞争将进入加速分化期；在算力侧，2023年下半年以来行业保持高景气度，国产算力产业蓬勃发展；在应用侧，AI应用产业内涵广阔、下游较为分散， AI办公、AI教育、AI搜索等场景的进展较为顺利，同时在大模型智能化、更便捷的趋势下，端侧AI（AI手机、AIPC、机器人等）领域的产业进展备受关注。

黄忠煌还分析说，智能化、国产化、国际化是计算机行业发展的三个方向。其中，就智能化而言，AGI为长期趋势，算力侧基建高景气，大模型商业化逐步落地；就国产化而言，计算机行业信创加速推进，“补短板”领域依然是成长核心；就国际化而言，我国嵌入式软件具备全球竞争力，积极出海是发展的第二曲线。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 看农业强国建设五大“进行时”
　　
财经观察：“两新”政策红利持续释放 助力经济社会绿色转型
　　今年以来，我国推进实施大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”），企业和消费者投资消费积极性得到调动，各领域政策成效逐步显现，成为加快经济社会发展全面绿色转型的重要手段。 根据国家税务总局近日发布的前三季度增值税发票数据，在大规模设备更新政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长6.5%，其中9月份较8月份同比增速加快2.4个百分点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部