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“小县城”撬动“大市场” 县域游折射乡村振兴活力

欧阳易佳
2024年10月16日09:21 | 来源：人民网
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“不是大城市去不起，而是小县城更有性价比。”今年以来，县域小城旅游热度的持续攀升，不少“宝藏小城”持续破圈，县域游彰显出澎湃的生机与活力。

多个平台的数据显示，刚刚过去的国庆假期，在一二线城市旅游市场持续火爆的同时，“县域游”也明显升温。携程数据显示，国庆假期一、二线城市旅客带动乡村游订单增长超60%，县域游订单同比增长20%。

文旅下沉与消费需求的“双向奔赴”，让县域与乡村结出文旅“新果实”。业内人士认为，近年来，高品质、个性化的文旅体验逐渐成为消费者的新追求。这些“小而美”的县域目的地，不仅为游客提供了远离都市喧嚣、尽享田园风光的休闲体验，还通过挖掘地方特色文化，满足了消费者对于深度文化体验的需求。

——依托农业农村资源，打造文旅发展新引擎，“宝藏小镇”有“看头”更有“玩头”。不少县域小城将手工制作，采摘，垂钓等活动与旅游结合，大力发展“县域游+”，让游客沉浸式体验乡村美好生活。

“三月赏花、五月摘桃、十月收红薯和花生，农场根据农作物的成熟期，将园区进行规划，让游客月月都想来，每次来都有新鲜事儿。”河北三陵乡黄窑村和顺农场负责人黄强告诉记者，今年引进了专业化的文创团队，围绕着农场内的项目策划文创旅游，比如将修剪下来的桃树枝进行手工DIY、举办篝火晚会等各种娱乐活动，十一假期期间吸引来不少城市游客打卡消费。

——深入挖掘文化资源，打造特色文旅品牌，“产业+文化”让游客常玩常新。加快推动县域文旅深度融合，精心打造更多体现文化内涵、人文精神的特色文化和旅游产品，游客在旅游过程可以更好感悟中华优秀传统文化、增强文化自信。

江西葛仙村依托畲族特色民俗文化，举办火虎舞、板凳龙、火裙舞、烧宝塔、火壶等一系列特色民俗表演，吸引众多游客；山西昔阳县西南沟村，扭秧歌、威风锣鼓、拉话等特色民俗表演让游客感受到了昔阳民俗文化的独特魅力；广东佛山禅城区新建千亩农业公园，以文化品牌营造为亮点打造佛山禅城文化，引来游客纷纷打卡……县域深入挖掘地方特色文化，营造具有本地特色的旅游文化氛围，让历史文化更加可感、可知、可参与。

——擦亮乡村生态底色，让县域游持续焕发活力，“慢”游玩出“松弛感”。如画的秋色，激发了人们的出游热情，不少游客和市民选择自驾前往美丽乡村畅游，享受慢节奏、原生态的美好时光。

浙江安吉，作为“绿水青山就是金山银山”理念的发源地，正以实际行动诠释着生态与经济的和谐共生。游客们在白茶主题茶园体验活动中，品着茶香，感受茶文化的魅力；通过非遗竹编文化互动体验，见证传统手工艺的精妙与传承的力量；走在畲乡风情街上，听畲族民歌、欣赏响木舞、制作特色美食……在这里，经济与生态双赢、文化与旅游交融的发展之路正越走越宽。

从文化游、美食游，再到生态游，“县域+”开发出无数增长点与无限可能性。近年来，县域旅游蕴含的丰富文旅潜力与经济增长点正在被人们持续挖掘——春季到安吉采茶，秋季到篁岭看晒秋。应时而生、因地制宜的旅游资源供给，奠定了丰厚的资源积淀与出行选择。

《全国县域旅游发展研究报告2024》显示，2023年，1866个县域旅游总收入平均值为42.95亿元，接待游客总人数平均值为508.27万人次，同比分别增长41.19%、35.18%。

“一个市场下沉、需求升级的大众旅游新发展阶段已经到来。”中国旅游研究院院长戴斌认为，“人少景美”“各具特色”是县域旅游的魅力所在，必须满足游客对差异化、小众化旅游产品的需求，让游客在每一次旅行中都能收获不同的体验与记忆。

为了让更多“小众风景”进入“大众视野”，商务部等9部门发布《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》，提出发展乡村旅游，吸引市民下乡消费；文化和旅游部推出“旅游攻略”，列出1597个全国乡村旅游重点村镇，打造乡村旅游精品线路；各地充分发挥自身特色优势，优化配套设施，打造更丰富的旅游新供给。

业内人士表示，“奔县游”正成为推动县域旅游发展的新热潮，为推动乡村振兴和区域协调发展注入了强大动力。各地小县城依托丰富资源，积极开发乡村旅游、生态旅游、文化旅游等特色产品，并深入挖掘地方文化，打造独特旅游品牌，吸引游客纷至沓来。这一潮流不仅促进了乡村产业的转型升级，带动了经济发展，还促进了乡村文化的传承与发展，让更多人领略到乡村的独特魅力。小县城应继续发挥资源优势，持续释放促进地方发展的“大能量”，创新旅游产品，提升服务质量，推动县域旅游产业的持续健康发展，推动乡村振兴。

(责编：乔业琼、吕骞)
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