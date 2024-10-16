人民网北京10月16日电 （记者赵竹青）北斗卫星导航产品认证专题交流会15日在北京举行。会上举行了首批北斗卫星导航产品认证证书颁发仪式，中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心副主任吴晓龙向首批获证企业代表颁发了证书。

国家市场监督管理总局认证监督管理司副司长李春江在致辞中表示，近年来，国家市场监管总局非常重视北斗卫星导航产品认证工作，在建立和实施北斗基础产品认证制度基础上，积极推动开展针对北斗导航应用产品领域的认证评价工作，这是北斗卫星导航产品认证制度体系的进一步拓展和完善。下一步要联合专业机构和行业专家，积极开展北斗卫星导航产品安全评价技术研究，对北斗卫星导航产品技术发展情况、行业应用及安全需求进行深入调研，对认证评价相关的关键技术、难点开展攻关，为北斗卫星导航产品认证范围的拓展做好充分的技术储备。

中国卫星导航系统管理办公室副主任杨军表示，北斗卫星导航产品的质量与信息安全是北斗应用产业发展的基石。当前“北斗+”和“+北斗”呈现出良好的发展局面，北斗规模化应用进入新的发展阶段。希望北斗卫星导航产品认证工作能够为相关产品的研发生产应用提供更多规范化和标准化的指导，为北斗产业的健康有序可持续发展，乃至为下一代北斗系统的建设与深化发展提供坚实的保障。

中国卫星导航定位协会会长于贤成表示，做好北斗卫星导航产品认证工作，建立健全以北斗应用产品为主的检测认证体系，是深化北斗系统应用，促进产业高质量发展的关键环节。中国卫星导航定位协会将以北斗检测认证专委会为依托，在全行业大力推广北斗卫星导航产品检测认证制度，促进北斗卫星导航系统在各行业的广泛应用，同时着力推动各应用领域对认证结果的采信。

(责编：赵竹青、吕骞)

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