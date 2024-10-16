人民网北京10月16日电 （记者赵竹青）记者从中国农业科学院获悉，近年来，中国农业科学院果树研究所联合山东农业大学、山东省葡萄研究院和山东省烟台市农业科学研究院等10家单位，在山东烟台蓬莱区实施了“葡萄高产高效技术集成与示范推广”项目，开展鲜食葡萄和酿酒葡萄高产高效适应性关键技术的创新集成，目前在全国范围内已累计示范推广10万亩以上。

中国目前已经发展成为世界上葡萄生产最大国和消费国。国家统计局最新数据显示统计，我国葡萄2022年种植面积70.5万公顷，约1057.5万亩，2022年葡萄总产量1537.79万吨。山东烟台是我国酿酒葡萄主产区、葡萄酒产值占全国60％以上。

中国农业科学院党组成员、副院长曹永生表示，中国农业科学院在蓬莱积极开展项目合作，通过政产学研企深度融合发展方式，形成了一系列引领产业发展的技术成果，推动葡萄全产业链高质量发展。

据介绍，项目组针对目前鲜食葡萄和酿酒葡萄生产中存在的品种结构相对单一、栽培技术模式落后、病虫害防治不规范、土肥水管理不当等共性关键性难题，积极组织联合攻关，取得了系列成果。其中，首创的“5416”测土配方精准施肥技术不仅可显著提高葡萄果实品质，而且有效实现了化肥的减施增效，已列入国家葡萄产业技术体系的亮点成果。“一改二精三高”鲜食葡萄高效栽培技术入选农业农村部主推技术。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经