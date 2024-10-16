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巴黎车展掀起“华流” 中国品牌引关注

2024年10月16日14:11 | 来源：人民网
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人民网北京10月16日电 （记者孙博洋）近年来，中国出口贸易强劲，“新三样”出口迅猛增长，其中汽车出口进步显著，2023年中国汽车出口491万辆，跃居世界第一。

中国汽车工业协会发布数据显示，2024年9月我国汽车出口53.9万辆，同比增长21.4%，1至9月，出口431.2万辆，同比增长27.3%。

图为巴黎车展中国车企展台。受访方供图

图为巴黎车展中国车企展台。受访方供图

在10月14日的法国巴黎车展上，中国品牌汽车备受关注，东风风行、比亚迪、红旗等中国品牌，更是携手在巴黎车展上刮起了一股华流风潮。

巴黎车展作为全球汽车行业一年一度的盛会，不仅是一场视觉与技术的盛宴，更是各国汽车品牌展示实力、争夺国际市场的舞台，吸引了来自世界各地的参展商，汇聚了世界各国最新的汽车产品和前沿技术。

据东风风行负责人介绍，此次在巴黎车展上展示了多款车型，旗下星海新能源序列首款轿车星海S7在车展上开启海外上市。

上述负责人表示，在巩固南美、中东、东南亚等传统优势市场的同时公司还加大对欧洲市场的开拓力度，2024年前三季度，向欧洲出口汽车超过5000辆，同比增长325%，实现销售收入近6亿元。

(责编：王连香、吕骞)
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