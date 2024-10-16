焦磊

随着最后右相“2×一牵五”10分裂导线的牵引到位，位于四川省康定市境内的川渝1000千伏特高压交流线路工程3标段实现全线贯通；在陕西，西十高铁陕西段天竺山一号隧道正洞掘进超过万米，标志着隧道施工取得突破性进展，为后续顺利施工奠定了坚实基础……国庆期间，各地铁路、电力等重大项目建设不停工，加速形成实物工作量，吹响了扩大有效投资的“冲锋号”。

专家认为，“金九银十”是传统施工旺季，目前“两重”建设项目有储备，财政“工具箱”形成资金保障，随着一揽子宏观政策“组合拳”加速落地，将为经济持续回升向好提供有力支撑。

国家统计局数据显示，1—8月份，基础设施投资同比增长4.4%，增速比全部投资高1.0个百分点。其中，水利管理业投资增长32.6%，航空运输业投资增长20.3%，铁路运输业投资增长16.1%。计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.0%，增速比全部投资高3.6个百分点，拉动全部投资增长3.8个百分点。

据悉，“十四五”规划102项重大工程涉及的5100个具体项目，92%的项目到目前已经开工建设或者已经建成。

有效投资在短期内创造新的需求，在中长期形成新的供给，对推动扩内需稳增长、激发经济发展内生动力意义重大。

1—8月，四川省700个省重点项目建设稳步推进，完成投资6273.8亿元，年度投资完成率83.3%；1—9月，江苏省重大项目完成投资5591亿元，完成率87.1%，超过序时进度12.1个百分点；1—9月，湖南省390个省重点项目完成年投资计划超79%，877个中央预算内和768个专项债券项目，开工率分别达到76.2%、89.5%……各地正在加快形成更多的实物工作量，更好发挥投资稳定经济增长的支撑性作用。

项目建设提速、有效投资扩大离不开资金保障。

在10月12日举行的国新办新闻发布会上，财政部有关责任人表示，目前，增发国债正在加快使用，超长期特别国债也在陆续下达使用。专项债券方面，待发额度加上已发未用的资金，后三个月各地共有2.3万亿元专项债券资金可安排使用。将督促地方切实用好各类债券资金，加快项目实施进度，根据实际需要及时拨付资金，尽快形成实物工作量，发挥对投资的拉动作用。

今年以来，聚焦重点领域和关键环节，围绕扩大有效投资，政府投资发挥引导带动作用，充分调动了民间投资的积极性。

在10月8日举办的国新办新闻发布会上，国家发改委有关负责人介绍，今年以来，吸引民间资本参与项目441个、总投资3448亿元。发改委组织筛选形成第一批189个全国重点民间投资项目，帮助协调解决资金要素保障等重大问题。同时规范实施政府和社会资本合作新机制，聚焦使用者付费、全部采取特许经营模式、优先支持民营企业参与等政策导向，向社会公布了一批示范项目、涉及总投资1410亿元。

据悉，国务院常务会议最近核准的5个核电项目，分别拿出10%的股份吸引民间资本参与，充分体现了支持民营企业持续健康发展的决心。

此外，为统筹扩大有效投资的增量政策和存量政策，促进投资平稳增长，多部门表示将推出更多举措。

发改委有关负责人表示，要加快完善民营企业参与国家重大项目建设的长效机制，持续做好优质项目的推介，推动更多民间资本参与铁路、能源、水利等重大基础设施项目建设，加快筛选形成新一批全国重点民间投资项目清单。同时，规范实施政府和社会资本合作的新机制，支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，深化投贷联动试点合作。

财政部表示，将研究完善项目管理机制，打通在建项目“绿色通道”，推动项目谋划储备和建设实施的有效衔接，加快专项债券发行使用和项目建设进度，加快形成实物工作量，切实发挥政府投资引导带动作用。

(责编：王连香、吕骞)

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