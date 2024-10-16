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报告：全球矿业产业链格局调整 矿业发展进入新周期

2024年10月16日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京10月16日电 （欧阳易佳）10月16日，在第二十六届中国国际矿业大会“一带一路”地学合作与矿业投资论坛上，自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布了《全球矿业发展报告2024》（以下简称“报告”）。报告显示，全球矿业产业链格局调整，矿业发展进入新周期。全球固体矿产勘查投入约127.6亿美元，同比下降1.8%。全球矿业项目融资下降但并购金额增加。

报告指出，2023年全球主要国家和地区持续更新战略性矿产政策，通过达成关键矿产政府间战略合作或贸易协议，出台发展关键矿产及供应链的法律法规及政策，推进矿业项目与基础设施协同等方式，促进矿产产业链本土化和矿业可持续发展。新一轮科技革命和产业变革深入发展，矿业开发技术装备成为国际矿业合作博弈中关键变量。AI找矿探索变革矿产勘查范式，矿业发展新质生产力未来可期。全球勘查开发、资源回收利用等技术装备加速发展，呈高效化、智能化、高精度、低碳化等态势。低品位难选矿技术向绿色化、自动化方向发展。大型化、多力场、自动化与多学科交叉是低品位矿产资源选矿设备研发重点。

报告预计，新质生产力赋予矿业高质量发展新动能。卫星遥感、大数据、物联网等先进技术将持续催生AI找矿、智能矿山等新产业，数据资产定价将引领全球矿业新基建，促进矿产资源综合利用水平提升和城市矿产利用。在人类命运共同体理念指引下，矿产原产地产业链延伸不可逆转，制造业大国和基建大国凸显竞争优势，将为全球矿业合作持续贡献产业力量。各国应加强关键矿产领域协作，共同维护产业链供应链稳定畅通，引导推动矿业节约集约和绿色发展，为世界经济增长贡献力量。

 

(责编：王连香、吕骞)
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