国家税务总局近日发布的数据显示，今年1—8月，支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元。

科技创新是发展新质生产力的核心要素，制造业是实体经济的基础，二者关乎高质量发展全局。去年中央经济工作会议和今年全国两会均强调，结构性减税降费政策要“重点支持科技创新和制造业发展”。面对经济下行压力，结构性减税降费聚焦科技创新与制造业，体现财税政策精准发力、更有针对性，可谓紧紧抓住了实体经济发展的关键环节和重要领域。

透过增值税发票数据看，科技创新和制造业发展十分亮眼：

——创新产业持续壮大。1—8月，我国高技术产业、知识产权（专利）密集型产业销售收入同比增长分别达到11.6%和8%。

——制造业“压舱石”作用凸显。1—8月，我国制造业销售收入占全部销售收入比重为29.7%，较上年同期提高0.8个百分点。

科技创新非一日之功，制造业转型升级也是长期的过程。瞄准高科技，追求高效能，迈向高质量，除了更加精准，财税政策还着眼长远，坚持系统谋划、绵绵加力。

一方面，系统谋划，既为企业爬坡过坎减负担，也为其转型升级添动能。

据统计，2018年—2023年，全国制造业累计新增减税降费及退税缓税缓费超4万亿元，占全部税费优惠的比重超三成，在各行业中获益最多。同时，随着企业所得税制度不断完善，我国逐步形成了覆盖企业成长和创新全生命周期的税收政策支持体系，更好帮助初创期企业“生根发芽”、成长期企业“枝繁叶茂”。

科技创新与制造业高质量发展相依相生，互为支撑。截至目前，我国制造业企业总量突破600万家，其中与战略性新兴产业有关的企业51.53万家，占制造业企业总量的8.55%，较2023年底增长6.35%。一系列促进技术研发、强链补链、转型升级的财税政策，有力推动了制造业朝着高端化、智能化、绿色化不断攀升。

增值税发票数据显示，今年以来，高技术制造业动能强劲，新质生产力加快发展，成为我国经济活力的生动写照。1—8月，我国装备制造业销售收入同比增长5.5%，较制造业平均增速高0.9个百分点；高端装备制造业、高技术制造业销售收入占制造业销售收入比重分别为16.5%和15.6%，较上年同期分别提高0.5个和0.6个百分点。

另一方面，绵绵加力，不断添举措、扩范围、加力度，政策“红包”含金量越来越高。

拿研发费用加计扣除政策来说，科技创新企业普遍获益明显，不仅加计扣除比例连续提高，政策享受时点也多次提前，助力形成“政策引导—研发投入—效益提高—加大研发投入”的良性循环。从今年上半年结束的2023年度企业所得税汇算清缴数据来看，全国共有62.9万户企业享受研发费用加计扣除金额达3.45万亿元。

与此同时，财税政策还加强与货币、产业政策形成呼应，协同促进经济结构优化升级。为鼓励企业加大科技创新投入，财政部、工业和信息化部启动实施新一轮专精特新中小企业财政奖补政策；为推动工业领域大规模设备更新，中央财政安排3000亿元左右超长期特别国债资金，对设备更新贷款实施财政贴息；为支持集成电路、工业母机等重点产业链发展，统筹运用税收优惠、首台（套）重大技术装备和首批次重点新材料应用保险补偿、政府采购等工具……政策“红包”不断加码，政策效应持续释放，为科技创新和制造业发展注入源源动力。

当前，我国正加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。财税政策继续跟着科技创新、制造业发展规律走，把握好政策工具与高质量发展之间的内在关系，为企业转型升级增后劲，中国经济的动力必然会更充沛。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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