人民网北京10月16日电 （记者孙红丽）据“商务微新闻”微信公众号消息，截至10月15日，商务部全国家电以旧换新数据平台显示：家电以旧换新申请和购买人数分别突破2000万和1000万人。

据悉，8月，商务部等4部门印发《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，对消费者购买2级及以上能效或水效标准的8类家电产品给予补贴。

目前，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已启动家电以旧换新加力支持政策，制定与中央政策相衔接的实施方案。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至10月15日，2066.7万名消费者申请，1013.4万名消费者购买8大类家电产品1462.4万台，享受131.7亿元中央补贴，带动销售690.9亿元。

下一步，商务部将指导督促地方加强政策宣传和资金监管，推动家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”等重要消费节点，叠加企业让利，充分释放政策效应，推动家电以旧换新工作取得扎实成效。

(责编：孙红丽、吕骞)

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