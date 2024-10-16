原标题：中国联通助力阳泉冀东水泥打造5G智慧矿山 开启水泥产业无人化新时代

随着工业领域的快速发展和技术的不断进步，自动驾驶和无人驾驶技术正在逐渐应用于各个行业。作为工业领域的重要一环，智慧矿山对于提高生产效率和保障矿工安全起着至关重要的作用，可以有效解决传统矿山行业面临的诸多挑战，比如司机劳动强度大、工作环境差、安全隐患多等痛点问题。

阳泉冀东水泥有限责任公司，作为北京金隅集团股份有限公司在山西的全资子公司，隶属于北京市国资委，自2009年成立以来，总投资高达13亿元。公司致力于为国家重点项目如高速公路、地铁工程、南水北调、地下管廊等提供优质低碱水泥，年产量超过200万吨，不仅在山西水泥行业中树立了标杆，更在全国范围内起到了引领作用。

为了积极响应科技创新与产业升级的号召，阳泉冀东水泥有限责任公司决定引进5G智慧矿山无人车服务系统，以提高矿山运输效率，降低事故风险，确保生产安全，并为矿山行业的无人化、智能化发展贡献力量。

矿区无人车运输云控平台

由中国联通智慧交通军团研发的5G智慧矿山无人车服务系统，聚焦智慧矿山无人车作业场景，基于联通5G专网，结合MEC边缘云、融合感知、高精定位、车路协同等技术，围绕“采-运-排”等主要生产环节，实现多目标无人车运输调度、载运协同、路侧感知预警、运输监控等服务，打造更加可靠、安全、高效的无人化智慧矿山。

智慧交通军团通过线控改装技术，将现有矿卡升级为自动驾驶系统，与挖机协同作业系统深度融合，实现挖机与卡车协同作业、矿卡无人驾驶运输以及自动卸料的矿区全流程自动化作业。得益于智能集群调度平台的精细管理，确保了与矿区复杂生产作业的无缝衔接，该系统还具备车辆远程遥控接管功能，为自动化作业提供了坚实的安全保障。

面对复杂特定场景的协同作业难题、高动态变化环境的精准感知挑战以及作业环境的安全性问题，5G智慧矿山无人车服务系统展现出了卓越的技术实力。该系统成功突破了复杂特定场景中目标物理信息的精准感知、物理信息与突发事件的预警、以及高精度地图的快速构建和更新等关键技术，打造了国内首个水泥露天矿区的自动运输落地应用，成为5G车路协同、自动驾驶在水泥矿山行业的标杆。

全流程能力保障体系

全天候无人作业能力：结合车路云一体化技术，实现实时监控与远程驾驶功能，赋能单车智能，确保自动驾驶车队在任何天气和时间条件下都能无缝运作，实现无人作业的全覆盖。

绿色节能生产模式：通过车云协同运输智能调度，优化行驶路线，有效避免车辆重复行驶，降低车辆能耗与排放，推动矿山行业向更加绿色、可持续的方向发展。

作业安全保障机制：借助云端的全流程安全保障能力，大幅减少人为失误几率，显著降低运输过程中的事故风险和损失，为矿山作业提供坚实的安全屏障。

资源利用优化策略：通过智能调度算法，合理分配任务和资源，减少空载和重复运输，最大程度利用有限资源，提高资源利用效率。

“采-运-排”生产环节全面升级

在采矿环节，该系统能够实现对无人车的智能调度和协同作业。通过高精度定位和车路协同技术，无人车可以准确感知周围环境，与其他无人车进行协同作业，实现高效采矿。不仅可以降低矿工的劳动强度，还可以提高采矿效率，为矿山带来更高的经济效益。

在运输环节，该系统能够实现多目标无人车的运输调度和载运协同。通过联通5G专网的高速数据传输和低延迟特性，无人车可以实时接收调度指令，实现快速、准确的运输作业。同时，该系统还能够对运输过程进行实时监控和预警，可以及时发现和处理潜在的安全隐患，确保运输过程的安全性和可靠性。

在排土环节，无人矿卡自主运输矿石等物料至指定排土场，并进行自主转弯、掉头，在感知系统的引导下安全低速倒车，通过自适应挡墙实现在卸载区车辆能够根据挡墙位置进行局部规划路径倒车，精准停靠在卸载点，实现精准卸料。卸载完成后自主驶离卸载点。

系统极大提升了生产效率和安全性，有效降低了矿工的劳动强度和环境污染，并具有高度的灵活性和可扩展性，可以根据矿山的实际需求进行定制和优化，实现个性化的服务。同时，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，该系统还可以进行升级和扩展，满足矿山行业未来的发展需求。

通过引进该系统，阳泉冀东水泥在保持水泥生产高品质的同时，进一步提升生产效率，降低运营成本，为国家的重点工程建设提供更加稳定、可靠的水泥供应。

智能化、自动化、安全化不仅是智慧矿山的发展趋势，更是其必由之路。5G智慧矿山无人车服务系统的应用，不仅将大幅提升矿山的生产效率，更有力地保障了矿工的安全。这一创新技术的推广，将带动矿山行业的数字化转型，与众多企业共同推动矿山行业的可持续发展，开启智慧矿山的新篇章。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经