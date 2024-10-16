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海信贾少谦：世界一流企业必然有一流的ESG表现

2024年10月16日17:06 | 来源：中国网科技
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原标题：海信贾少谦：世界一流企业必然有一流的ESG表现

　　10月16日，2024ESG全球领导者大会在上海举行，来自全球40个国家的顶级专家学者以及企业家代表沟通探讨ESG前沿议题。海信集团董事长贾少谦在发表主题演讲时，首次对外公布海信双碳目标：基于在低碳领域的实践经验、技术积累及未来规划等测算，海信将“不晚于2026年实现运营碳达峰，不晚于2050年实现运营碳中和”。

　　“海信在践行ESG过程中，一个最大的感受就是身为大企业的责任与担当。”贾少谦介绍，近年来海信坚持以长期主义理念践行ESG，将其作为整个集团的“全面布局”和“全球行动”来开展。今年年初，海信在集团董事会下增设了ESG委员会，作为统领部门推进ESG各项工作落地执行。同时，海信在旗下上市公司每年发布ESG报告的基础上，已连续两年发布集团年度ESG报告，在共担环境责任、打造包容职场、合规稳健经营、拥抱绿色科技、优化产品体验等方面公开披露相关情况和未来承诺。

　　会上，贾少谦正式对外宣告海信集团的双碳承诺——基于在低碳领域的实践经验、技术积累及未来规划等测算，海信集团将“不晚于2026年实现运营碳达峰，不晚于2050年实现运营碳中和”，并把低碳理念融入公司治理、运营全过程，让绿色成为“建百年海信”的重要支撑。后续，海信还将对外发布首份《碳中和白皮书》，提出“Hi GREEN”碳中和行动蓝图，围绕低碳运营、低碳产业链、低碳产品及服务三个方向进行落地。

　　据介绍，海信将聚焦“绿色”和“智能”两大主题，通过“极致能效提升—清洁能源转型—负碳技术探索”的阶梯路径达成自身运营脱碳。目前海信已打造1家全球“灯塔工厂”、3家零碳工厂、14家国家级绿色工厂。自2020年以来，海信集团单位产值综合能耗累计下降17.3%；以2023年为基准，到2030年，海信集团碳排放强度将下降40%。

　　同时，海信以自身为支点带动上下游伙伴协同减碳，2025年将把超过2400家，即50%左右的供应商纳入碳排放管控，并推动40%的供应商设定减碳目标，并持续推动绿色产品迭代优化。

　　贾少谦表示，为更好践行ESG发展理念，海信将新型电网、新能源作为重大长远战略来推进。海信旗下的网络能源公司，致力于提供“产品-系统-方案-平台”全链路数字化储能解决方案，覆盖源网侧、工商业侧、户用侧等全储能场景。今年8月底，海信成功收购并入主河北石家庄上市公司科林电气，涵盖智慧电气、新能源、互联网+三大业务板块，为客户提供能源电力系统全生命周期服务。海信网能将和科林电气一起组成海信的能源板块，在清洁能源、智能电网、智能交通、智慧城市等领域，在全球新能源市场打出独特的竞争优势与发展空间。

　　“放眼世界，一流企业必然有着一流的ESG表现，有着一流的公司治理水平。”贾少谦表示，今年海信集团新一届董事会履新之后，已达成共识并明确要求——海信要建设世界一流企业，成为世界一流品牌，就必须对标学习世界先进公司的治理经验，以ESG建设为抓手和契机，不断促进董事会的多元化，不断优化提升公司治理水平，建立更加科学完善的现代企业制度，朝着世界一流企业的目标加速前进。未来，海信将以“不晚于2050年实现自身运营碳中和”的目标为引领，始终坚持长期主义，始终坚持科技向善、商业向善，以更大的责任和担当，以更高的目标和追求，为全球亿万家庭，创造更多美好。

(责编：董童、李源)
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