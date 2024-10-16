人民网北京10月16日电 （方经纶）“对照粮食安全保障法规定，我们将抓紧研究完善粮食储备、流通、应急、节约等方面的配套制度规范，该制定的制定、该修改的修改、该废止的废止。”在今日举行的2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周主会场活动上，国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长刘焕鑫作出如上表述。

10月16日是第44个世界粮食日。10月14日至20日是2024年全国粮食安全宣传周，旨在倡导“粮安天下、共建更好生活、共创美好未来”理念，致力于“强法治、保供给、护粮安”。

刘焕鑫表示，依靠法治力量保障国家粮食安全，要落实粮食安全党政同责，粮食主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量，饭碗一起端、责任一起扛。要完善粮食储备体制机制，守住管好“天下粮仓”，充分发挥粮食储备的“压舱石”作用，切实增强防范和抵御粮食安全风险能力。要做好粮食市场和流通文章，深入推进优质粮食工程，强化“产购储加销”协同保障，提升粮食收储调控能力，促进粮食价格保持在合理水平。

同时，要健全粮食应急保障体系，推进省市县三级粮食应急保障中心建设，完善粮食应急储存、运输、加工、供应网络，进一步提升粮食应急保障能力和水平。要积极推进粮食节约减损，强化减损就是增产的理念，推广绿色低温储粮、粮油适度加工等技术，推动实施国家全谷物行动计划，促进居民营养健康消费，共同营造爱粮节粮、反对浪费的良好社会风尚。

为提高防范和抵御粮食安全风险能力，我国粮食领域第一部基础性、统领性法律——《中华人民共和国粮食安全保障法》（以下简称“粮食安全保障法”）已于今年6月1日正式施行。

刘焕鑫表示，粮食安全保障法以法律的形式把实施国家粮食安全战略的重要原则、重要制度、重要体制机制固定下来，对耕地保护和粮食生产、储备、流通、加工、应急、节约作出了规定，有力发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，实现以高水平法治为国家粮食安全保驾护航，促进在更高水平保障国家粮食安全。

(责编：申佳平、吕骞)

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