人民网北京10月16日电 （方经纶）当前，新季秋粮已陆续上市，收购工作正由南到北陆续展开。国家粮食和物资储备局公布的数据显示，截至目前，主产区累计收购秋粮超2000万吨，粳稻、玉米、大豆等将于11月集中上量。

秋粮占全年粮食生产的“大头”，产量常年占总产量的75%。今年秋粮有望再获丰收，预计旺季收购量2亿吨左右，较上年稳中有增。

据了解，国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，围绕“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”，各地和有关企业在仓容准备、资金筹措、人员培训、运力协调等方面进行充分准备。初步统计，主产省份准备收购仓容超过3亿吨，农发行先期准备收购信贷资金2000亿元，总体能够满足收购需要。

该负责人表示，下一步，国家粮食和物资储备局将加强收购工作统筹组织，密切跟踪、持续关注收购进度、价格走势、预期变化、政策执行等情况，增强为农为企服务意识，有针对性做好收购各项工作，全力保障农民售粮顺畅，促进粮食市场平稳运行。

(责编：申佳平、吕骞)

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