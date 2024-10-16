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打通“最后一公里” 多方共推小微企业融资协调工作机制发展

2024年10月16日19:31 | 来源：人民网
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人民网北京10月16日电 （记者杜燕飞）小微企业对于经济、就业和民生有着重要作用。为引导信贷资金快速直达小微企业，近期金融监管总局、国家发改委牵头，建立支持小微企业融资协调工作机制，地方相应建立工作机制，从供需两端发力，统筹解决小微企业融资难和银行放贷难的问题。

金融监管总局、国家发改委15日联合召开的支持小微企业融资协调工作机制动员部署视频会议强调，区县工作专班要“两手牵”，一手牵企业，一手牵银行。通过开展“千企万户大走访”活动，深入园区、社区、乡村，全面摸排融资需求，形成“两张清单”，把符合条件的小微企业推荐给银行机构，银行机构及时、精准对接，实现信贷资金直达基层、快速便捷、利率适宜，打通金融惠企利民的“最后一公里”。

“小微企业只要是合规持续经营，有固定的经营场所，经营状况良好，同时有真实的融资需求，贷款用途是合规的，都可以通过这个机制获得发展所需要的资金。”金融监管总局副局长丛林日前在国新办举行的新闻发布会上说，银行原则上要在1个月内作出是否授信的决定。

上海金融与发展实验室主任、首席专家曾刚表示，目前，商业银行内部对普惠金融资源的整合度较高。接下来，商业银行要设置专门机制，将金融监管部门推出的业务政策与银行内部的激励机制结合起来，提高政策执行效率。同时，商业银行要进一步向普惠金融领域倾斜，以调动基层机构和信贷人员的积极性，推动基层信贷人员更多对接小微企业融资需求。

值得一提的是，商业银行要实现敢贷、能贷、愿贷，要完善尽职免责制度。近期金融监管总局对于原来的普惠信贷尽职免责通知作了进一步修订，明确了各类免责的情形。对于基本履行了岗位职责，仅有轻微过失的人员，可以减责或者免责。

丛林表示，提升小微企业金融服务，关键是给基层信贷人员松绑减负，营造尽职免责、鼓励担当的积极氛围。据了解，当前，很多银行都已按照监管要求，细化并且完善了内部规定，免责人数和比例都有上升。

上述会议要求，要加强统筹部署和组织协调，干字当头，雷厉风行，抓紧建立健全工作机制，落实相关部门、地方政府、银行机构、小微企业等各方责任。明确目标任务，密切协同联动，形成工作合力，推动机制各项工作落地见效。

(责编：王连香、吕骞)
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