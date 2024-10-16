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中国银行推出“支持发展新质生产力三十条”

2024年10月16日19:59 | 来源：人民网
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发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。中国银行牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，坚持将自身改革发展融入国家战略大局，出台《中国银行关于因地制宜支持发展新质生产力 做好“五篇大文章”的工作方案》，推出“支持发展新质生产力三十条”。

三十条措施紧密围绕建立多样化、专业性金融产品服务体系、巩固差异化竞争优势、推进数字化转型、深化体制机制改革等关键维度，以助力培育新质生产力为核心，从服务新质生产力“三大产业”发展、做好“五篇大文章”、加强中国银行自身新质生产力发展与应用、创新和完善体制机制等方面发力，制定并明确了详尽落实措施和量化任务目标，为全面优化金融供给结构、大幅提高集团运营效率、构建更高水平的安全运营能力提供坚实支撑，致力于为助力金融强国建设、推进中国式现代化贡献更大力量。

赋能“新”发展

中国银行以科技创新为核心引擎，全力助力现代化产业体系建设，大力推动科技创新与产业创新的深度融合。

积极服务传统产业转型升级，通过技术改造再贷款，加大传统产业技术升级信贷投放；通过碳减排支持工具，支持能源等领域降碳减污扩绿；推动与数字技术深度融合，助力企业全流程数字改造等；扎实推进新型工业化，为产业链供应链的韧性和安全水平提升贡献力量。

培育新兴产业发展壮大，聚焦66个国家级战略性新兴产业集群，开展银政对接、银企合作，对不同领域新兴产业分类施策，健全全生命周期产品服务体系，积极引导金融资本“投早、投小、投长期、投硬科技”。

前瞻布局未来产业发展，围绕科研转化打造垂直服务链，关注新赛道，研究未来产业新方向，为不同发展阶段企业提供量身定制的精准服务。

培育“新”动能

以“五篇大文章”为有力抓手，中国银行加快培育高质量发展新动能。

优化科技金融管理体制机制，将科技金融纳入集团战略规划和年度重点任务，完善专业化服务组织体系，规范建设专业特色分支机构，在信贷审批和尽职免责方面健全风险管理机制，制定适应科技型企业特点的风险管理政策，建立专属评估方法，探索相对独立的集中化业务管理机制。

持续提升绿色金融专业服务能力，推动信贷资源配置、推进高碳产业绿色低碳转型，参与转型金融标准制定、丰富绿色金融产品服务，保持绿色债券承销和投资市场领先地位，助力国家绿色发展战略。

丰富普惠金融产品体系，升级迭代“惠如愿”APP，丰富线上融资产品供给；完善涉农服务，全力支持乡村全面振兴，让金融服务惠及广大农村地区；大力支持民营小微企业发展壮大。

加大养老金融服务供给，建立健全养老金融工作机制，积极开展普惠养老专项再贷款，做好养老金受托服务，丰富养老理财产品，积极应对人口老龄化机遇与挑战。

加快数字金融创新步伐，建设自主可控安全高效的基础设施，构建一体化中银云服务体系，推进全面数字化转型，建立数字化转型指标体系，有效支持集团经营管理水平再优化。

开拓“新”优势

中国银行将持续巩固扩大全球化优势、综合化特色，不断增强核心竞争力。

大力提升全球布局能力和国际竞争力，支持共建“一带一路”高质量发展；打造适配的集团治理架构，稳步推动境外机构中后台集约运营，加强区域共享服务中心建设；做好外贸新业态，支持“新三样”等优势产能出海；积极推动和服务上海、香港国际金融中心建设，为国家对外开放搭建坚实的金融桥梁。

坚持综合化经营特色，围绕“五篇大文章”，不断丰富综合产品服务，满足客户多样化金融需求；强化协同联动机制，促进各机构间政策协调配套；优化综合经营区域协同工作机制；综合经营公司各展所长，投行、资管、租赁、保险等板块加快提升专业能力，增强核心竞争力。

完善风险管理体系，加大对“五篇大文章”的授信支持，提高风险政策优化响应效率，加速推进重点行业政策制定和重检，健全适应新质生产力发展需要的风险政策体系。

加快跃升运营支撑能力，增强线上渠道经营能力、建立业务流程管理体系、推进交易集约运营，为客户提供更加优质、高效的金融体验。

发挥战略区域辐射带动作用，促进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等协同创新发展，提升区域跨机构协同响应速度。

维护金融消费者合法权益，将保护金融消费者权益深度嵌入产品服务全流程，推动智能消保平台建设、提升投诉处理质效。

落地“新”机制

强有力的机制保障是推动新质生产力发展举措落地的关键。

完善业务管理机制和资源支持，围绕客户、账户、产品等关键要素，建立科学有效的新质生产力统计和考核指标体系；明确重点领域信贷增长计划，加大经济资本配置，激发内部的创新活力和发展动力。

大力推进全面数字化转型，建立自主可控、安全高效的基础设施，加大新技术和大模型应用，促进技术和业务创新融合机制建设，为金融服务创新发展提供坚实的技术支撑；精心培育壮大专才队伍，坚持价值创造导向，强化市场对标，将科技、绿色等发展主题纳入培训，健全人才评价和激励机制，为新质生产力发展汇聚优秀人才力量。

中国银行方面表示，将持续巩固扩大全球化优势、综合化特色，支持因地制宜发展新质生产力，深入推进做好“五篇大文章”，全力构建适应高质量发展的体制机制，坚定不移走好中国特色金融发展之路，为建设金融强国、推进中国式现代化贡献中行力量。

(责编：董童、李源)
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