人民网北京10月16日电 （记者车柯蒙）当深厚底蕴的服饰语言与舞蹈艺术相融合，将碰撞出怎样的美学故事？10月13日，2025春夏海澜之家“山不在高”主题大秀在上海启幕，据悉，这是海澜之家首次亮相上海时装周，其全矩阵商品品类也悉数亮相。

据介绍，“山不在高”系列从国画诗词中提炼山岳艺术，并加入马褂盘扣工艺、中式立领、斜门襟、马面裙等新中式细节点缀，借助水墨、书法、AI等技艺，于布料经纬之间，延展富有中式美学的东方奇境。大秀则借喻人的登山之旅，通过“我欲登高去”“只缘此山中”“绝顶我为峰”三大创意篇章，构建了一场关于梦想、探索与超越的时尚叙事。

面料与工艺上，品牌同样展现出创造力。牛仔裤及牛仔外套系列运用传统扎染结合套色着色工艺，同时，创新提花工艺与肌理面料的结合，进一步呼应产品主题，让服饰充满故事性和艺术感。

大秀现场，海澜之家旗下鞋靴、箱包、配饰等时尚单品的点缀，在细节中透露出品牌对中国传统文化的理解和对现代审美的把握，彰显了品牌对于国民生活方式的全新洞察与积极引领。企业相关负责人介绍，至此海澜之家的全品类商品矩阵已全面成型，并焕新升级，该矩阵不仅涵盖了男装、女装、童装、职业装等多个服饰类别，更扩展到内衣、运动、家居、鞋靴、箱包、服饰配饰等生活所需的方方面面。

(责编：王连香、吕骞)

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