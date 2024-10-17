本报记者 廖睿灵

河北省张家口市宣化区充分开发荒山、荒坡资源，大力发展光伏发电产业，推动能源结构优化。图为位于张家口市宣化区顾家营镇大堡子村的光伏发电站。

陈晓东摄（人民视觉)

中国新能源装机占比正稳步攀升。但风、光等新能源电力“波动”的特点，也给电力系统建设提出更高要求。国家能源局有关负责人表示，中国将进一步完善配套实施方案，推动加快构建新型电力系统各项行动落实落地，支持各地积极先行先试，以“稳定”的电力系统与新能源相适配。

在日前举办的新型电力系统发展（崇礼）论坛上，中国电力企业联合会常务副理事长杨昆介绍，当前，中国电力清洁低碳转型有力推进。截至8月底，中国全口径发电装机容量约31.3亿千瓦。其中风电、太阳能发电装机容量合计约12.2亿千瓦，约占全球的40%。同时，中国的电力保供能力不断提升，市场体制机制持续完善，部分新型电力系统建设试点示范成效显著，也为新型电力系统建设提供了丰富实证和案例。

“张家口的风点亮了北京冬奥会的灯”——2022年北京冬奥会期间，来自张家口市张北县的清洁能源为冬奥场馆提供了源源不断的电力保障。这正是建设新型电力系统示范区的突出成果。据介绍，依托张家口国家清洁能源基地、国家可再生能源示范区，国网冀北电力公司建成了华北首个构网型新能源场站系统和世界首个柔性直流环网工程，示范建设成效显著。

“从禀赋条件来看，冀北地区新能源资源富集，仅张家口、承德地区可开发规模就达1亿千瓦。目前，冀北新能源装机容量5601万千瓦，预计2025年底将突破9000万千瓦。”国网冀北电力有限公司董事长张玮表示，从基础条件看，冀北地区能源转型要素齐全，电源侧具备推进风光水火储氢一体化发展的禀赋和基础。

充沛的新能源发得出还要送得出。冀北电网作为华北电网西电东送、北电南供的重要枢纽，目前已建成张北—雄安特高压、张北柔直及多个500千伏的交流输电通道，特高压、交直流、柔性输电、微电网等各种电网技术和形态齐备。在负荷侧，当地数据中心、绿电制氢、清洁取暖、重卡充换电、分布式能源、虚拟电厂等新型能源利用和服务方式发展迅速；在储能侧，抽蓄电站、新型储能等大力发展，均为新能源消纳利用提供了充实保障。

部分新型电力系统示范区的建设提供了相关借鉴经验。从全国范围看，伴随新能源大规模高比例并网，相关电子电力设备接入，电力系统的稳定控制也变得更加复杂，电网安全稳定运行难度持续加大。同时，构建新型电力系统需要成熟的技术支撑，其经济性也仍待提升，这些问题仍需相关政策给予引导和支持。日前，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，明确将在2024年至2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得成效。

“行动方案力求解决近期关键问题。立足当前发展阶段，聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域，明确2024年至2027年重点任务，务求尽快取得成果，服务当前电力系统转型发展实际需要。”国家能源局有关负责人说。

专项行动具体有哪些？记者梳理发现，9项行动包括电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、新一代煤电升级行动、电力系统调节能力优化行动、电动汽车充电设施网络拓展行动和需求侧协同能力提升行动。以电力系统调节能力优化为例，针对新型电力系统调节能力需求持续增长的实际，在用好常规调节措施的基础上，行动方案提出充分发挥新型储能调节能力，通过建设一批共享储能电站、探索应用一批新型储能技术，加快实现新型储能规模化应用，同步完善调用和市场化运行机制。

“针对行动方案提出的9项专项行动，我们将进一步深化研究，根据需要出台专项行动的实施方案，高效有序推进各项行动落实落地。”国家能源局上述负责人说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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