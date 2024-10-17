据新华社电 （记者陈宇轩、张泉）记者从中国科学院高能物理研究所了解到，我国重大科技基础设施——江门中微子实验建设进入收官阶段，探测器主体装置基本建成，预计11月底完成全部安装任务并启动超纯水、液体闪烁体的灌装，2025年8月正式运行取数。

江门中微子实验以测量中微子质量顺序为首要科学目标，同时进行超新星中微子、地球中微子、太阳中微子、大气中微子、质子衰变等多项重大前沿交叉研究。

中国科学院高能物理研究所所长、江门中微子实验首席科学家王贻芳表示，通过大科学装置认识、研究中微子，对于粒子物理、天体物理、宇宙学等基础科学领域具有重要意义。同时，在建设江门中微子实验这一重大科技基础设施过程中，科研人员在国产新型光电倍增管研制、高性能液体闪烁体研制、超大型高精度探测器设计制造、超大跨度实验洞室等一系列前沿技术领域取得了实质性突破，充分体现了大科学计划对技术和产业发展的拉动作用。

当前，江门中微子实验正日益成为国际科研合作的新平台。王贻芳说，江门中微子实验已吸引17个国家和地区、74个研究机构的750位科研人员参与，采取经费投入分担、技术共同研发、科研成果共享的方式推动全球中微子研究共同进步。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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