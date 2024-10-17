本报记者 王 者

图为示范区内的智慧农情监测站。

曹庆豪摄（人民视觉）

湛蓝的天空下遍地金黄，齐鲁大地迎来玉米收获的时节。

在山东济南新旧动能转换起步区万亩国际粮食增产减损示范区（以下简称“示范区”），90后新农人洪超紧握方向盘、轻踩脚踏板，收割机将一排排玉米“吞”入其中，收割、脱粒、除杂一气呵成。

洪超在大学读的是农业相关专业，如今负责管理示范区300多亩土地。见记者走近，他捡起一颗玉米粒说道：“瞧，多饱满，今年亩产能超850公斤。收成好，因为我有几样宝。”

病虫害是田间管理的一大难题，洪超却说：“我才不怕嘞。”底气来自手机上的农情监测应用。洪超告诉记者，防虫最紧要的时候，手机上一收到病虫害预警信息，他就立刻启动无人机飞防作业，进行病虫害防治。

及时准确的预警信息来自示范区里一座座智慧农情监测站。站内的害虫网络测控仪利用光电技术诱虫、杀虫，及时拍摄图片上传示范区智慧农业大数据中心，由农技人员实时分析。一旦发现短时间内某类虫口数量增加，管理平台第一时间通过农情监测应用向农户推送病虫害预警；而智能孢子捕捉仪能够及时捕捉病原孢子，帮助农户防治锈病。

手机屏幕上，智慧农情监测站传来的信息内容丰富。“不仅有温度、湿度、风速等气象信息，还有土壤湿度、含氧量、叶面温湿度等数据。这些信息特有用。”洪超举例说，今年6月，玉米播种期降水较同期偏少，气候干旱，农情监测系统与自动灌溉系统相连，只要土壤水分传感器获得的数据低于16%，农情监测系统触发预警，灌溉系统自动启动喷灌，为农田保墒。

装在地上、埋在地下、“穿”在作物上，示范区500多台（套）各类监测设备将信息实时共享给农户。只需打开手机应用，各类数据一览无遗，农田情况尽在掌握。

想让田管的成果转化为实实在在的粮食，掌握秋收主动权，就要估计收获时间，提前联系农机。“过去预测靠经验，现在靠科技。”洪超边说边拨动摇杆，盯紧屏幕，多光谱无人机腾空而起，扫过大片农田。

“我给玉米地做一次CT。”洪超解释，无人机飞行时能实时监测作物生长状态，进而生成作物养分图。“深红色代表对应地块的养分含量不足，需要及时追肥，而浅黄色的地块表明作物成熟，可以进行收获。”据此，洪超得以准确分析玉米长势，推算出收获高峰期，提前调度好两台收割机。

收割机再次启动，穿梭在田地间，金灿灿的玉米粒倾泻而出。

《 人民日报 》（ 2024年10月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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