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首批疏解央企搬迁进驻雄安新区

本报记者 张志锋
2024年10月17日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　10月15日8时，雄安新区启动区，中国卫星网络集团有限公司作为首家落户的中央企业正式搬迁进驻雄安新区。首批进驻员工穿着蓝色工作服，在新办公楼前举行升国旗仪式。办公楼位于启动区互联网产业园，从空中俯瞰恰似4个花瓣，与附近中央绿谷融为一体。

　　雄安新区要建设北京非首都功能集中承载地，中国星网是首批疏解央企。

　　承接一家企业，迎来一批人才，催生一个集群，助推雄安新区高质量发展。“我们把卫星互联网和商业航天作为战略性新兴产业的突破口。”雄安新区改革发展局局长王彦伟说，“中国星网将推动卫星互联网应用和空天信息产业发展，带动产业、人才等要素进入雄安，目前几十家产业链上下游企业和空天领域创新平台等已聚集雄安。”

　　互联网产业园还有首批3家市场化疏解项目，其中，中国电信智慧城市产业园今年5月投入运营。不远处耸立着两座高楼，首批疏解央企——中国中化控股有限责任公司、中国华能集团有限公司总部办公楼主体结构已经封顶。

　　当前，雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段。“新区出台了承接疏解的实施意见和用地、人才等10个配套方案，构建承接疏解的服务机制，产业和创新要素聚集的条件逐步完善。”雄安新区改革发展局副局长王惠新说。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月17日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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