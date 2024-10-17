本报北京10月16日电 （记者刘诗瑶）北京时间2024年10月16日7时45分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将高分十二号05星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域。

此次任务是长征系列运载火箭的第540次飞行。

《 人民日报 》（ 2024年10月17日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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