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前三季度我国批准建立483项国家标准物质

2024年10月17日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月16日电  （记者林丽鹂）市场监管总局近日发布的统计数据显示：2024年前三季度我国新批准建立国家标准物质483项，总数累计超1.7万项。

　　从申报主体性质看，国家一级、二级标准物质的申报主体有明显差异。国家一级标准物质技术难度大、投入高、研发周期长，其申报主体主要为科研机构。获批的39项国家一级标准物质全部由科研机构研发。国家二级标准物质研制生产主要受市场需求和经济效益驱动，企业成为供给主体，标准物质产业化特征更加明显。在获批的国家二级标准物质中，科研机构研发121项，占27.3%；企业研发323项，占72.7%。科研机构和企业的研究成果基本形成互补，科研机构瞄准科技前沿开展标准物质攻关研发以支撑国家战略需求，企业面向市场积极应对具体领域的个性化需要。

　　从获批标准物质专业领域分布看，新批准建立的国家标准物质共涉及8个专业领域。前三季度，我国新批准建立环境、化工、地矿类标准物质数量占比达到71.3%，表明环境监测、化工、地矿行业标准物质需求旺盛。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月17日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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