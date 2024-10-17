前三季度我国批准建立483项国家标准物质
2024年10月17日06:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京10月16日电 （记者林丽鹂）市场监管总局近日发布的统计数据显示：2024年前三季度我国新批准建立国家标准物质483项，总数累计超1.7万项。
从申报主体性质看，国家一级、二级标准物质的申报主体有明显差异。国家一级标准物质技术难度大、投入高、研发周期长，其申报主体主要为科研机构。获批的39项国家一级标准物质全部由科研机构研发。国家二级标准物质研制生产主要受市场需求和经济效益驱动，企业成为供给主体，标准物质产业化特征更加明显。在获批的国家二级标准物质中，科研机构研发121项，占27.3%；企业研发323项，占72.7%。科研机构和企业的研究成果基本形成互补，科研机构瞄准科技前沿开展标准物质攻关研发以支撑国家战略需求，企业面向市场积极应对具体领域的个性化需要。
从获批标准物质专业领域分布看，新批准建立的国家标准物质共涉及8个专业领域。前三季度，我国新批准建立环境、化工、地矿类标准物质数量占比达到71.3%，表明环境监测、化工、地矿行业标准物质需求旺盛。
《 人民日报 》（ 2024年10月17日 06 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 亮相上海时装周 海澜之家全品类商业矩阵成型
- 人民网北京10月16日电 （记者车柯蒙）当深厚底蕴的服饰语言与舞蹈艺术相融合，将碰撞出怎样的美学故事？10月13日，2025春夏海澜之家“山不在高”主题大秀在上海启幕，据悉，这是海澜之家首次亮相上海时装周，其全矩阵商品品类也悉数亮相。 据介绍，“山不在高”系列从国画诗词中提炼山岳艺术，并加入马褂盘扣工艺、中式立领、斜门襟、马面裙等新中式细节点缀，借助水墨、书法、AI等技艺，于布料经纬之间，延展富有中式美学的东方奇境。…
- 评论
- 关注