人民网记者 乔雪峰

作为重要的城市基础设施，近年来，城市轨道交通的运营规模持续扩大，成为助推城市交通高质量发展的重要组成部分。

城市轨道交通就像一条条“毛细血管”分布在城市各处，畅通市民出行微循环。在四川宜宾，随处可见外形酷似地铁的列车在街道上往来穿梭，司机全程无需触碰方向盘，列车便可沿着无形的轨道自动稳定前行。

据了解，这些智轨电车，最高时速可达70公里，兼具公交车的便利与地铁的快捷，车厢内宽敞舒适，可载客300余人。目前，宜宾已开通3条智轨运营线路，总运营里程达80公里，累计载客超2200万人次。

记者从交通运输部获悉，截至今年9月，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路313条，运营里程10440.5公里，实际开行列车342万列次，完成客运量25.8亿人次，进站量15.4亿人次。

9月份，轨道交通客运量同比增加1亿人次、增长4%。其中，地铁、轻轨、市域快速轨道等大运量线路共273条，运营里程9743.1公里，完成客运量25.4亿人次，进站量15.1亿人次；单轨、磁浮等中运量线路共7条，运营里程202.5公里，完成客运量3053万人次，进站量2216万人次；有轨电车、自动导向轨道等低运量线路共33条，运营里程494.9公里，完成客运量987万人次，进站量934万人次。

前不久，在福建省福州市滨海快线福州火车站站盾构机施工现场，随着盾构机刀盘破土而出，滨海快线全线区间实现“洞通”，双线四座隧道一眼望去，宛如蜿蜒的“地下巨龙”。该线路预计2025年年底通车，届时可实现福州主城区至滨海新城30分钟通达，福州火车站至长乐机场40分钟内通达。

在四川，该省首条跨市域轨道交通线路——成都都市圈轨道交通资阳线正式开通运营。资阳线开通后，不仅对成都至资阳实现一轨相连、推动成德眉资同城化发展、提升成都都市圈核心能级具有重要意义，也承载着促进成渝双城“双向奔赴”的使命。

此外，资阳线接驳了成都轨道交通18、19号线，成渝、成宜、成南达万高铁，有力推动干线铁路网、城际铁路网、市域（郊）铁路网、城市轨道交通网“四网融合”，真正构建起轨道交通一小时“通勤圈”。

9月26日12时，西安市地铁10号线一期开通初期运营。随着西安地铁10号线的正式通车运营，南北之间的城市交通将更加便捷，沿线的区域发展潜力也将被进一步激发。

高质量发展的车厢，装得下公文包，也装得下竹背篓；载得了年轻人，也载得了年迈者，“人享其行”是交通运输发展的愿景。在不同城市地铁车厢中，列车轮椅区、固定轮椅的无障碍安全保护措施等逐渐成为“标配”。在北京，地铁列车车厢增设专门的轮椅空位，并设置轮椅区域标识和安全带，车站配备轮椅渡板，坐轮椅的乘客在工作人员帮助下，能够顺畅快速进出车厢；在福建厦门，地铁列车专门设置无障碍车厢，并配套轮椅固定卡扣及使用说明。

近年来，随着推动城市公交加快覆盖、推进适老化无障碍出行环境改造、加大城市轨道交通的建设力度等一系列政策措施的实施，我国城市轨道交通发展与增进民生福祉同频共振，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，让“流动中国”有速度更有温度。

(责编：乔业琼、吕骞)

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