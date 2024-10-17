人民网记者 李栋

丰收季节，沃野金黄。眼下，秋粮收购进程正在加快，截至目前，主产区累计收购秋粮超2000万吨。部分主产区秋收工作基本结束，丰收在望。

党的十八大以来，我国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上。“谁来养活中国”的问题有了响亮的答案。

夏粮首战告捷，我们端牢“中国饭碗”底气十足。2024年夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加，夏粮产量2996亿斤，比上年增加72.5亿斤，增长2.5%。夏粮是今年收获的第一季粮食，为巩固和增强经济回升向好态势奠定了坚实基础。

从国家统计局数据看，稳面积、提单产是今年夏粮增产的关键因素。今年中央一号文件提出“确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上”，各地区严格落实粮食安全党政同责，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”；各部门有效应对去冬今春雨雪寒潮、春季病虫害、夏季干热风、洪涝干旱等不利因素影响，环环相扣抓紧粮食生产，打赢了夏粮丰收这场硬仗。

秋粮丰收在望，我们面对风险挑战底气十足。我国以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口。党的十八大以来，我国粮食产量稳步增长。

看人均，2023年我国人均粮食占有量达到493公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线。

看库存，粮食库存远高于17%—18%的国际粮食安全警戒线，小麦、稻谷库存量能满足全国人民1年以上口粮消费需求。国内粮食市场始终保持供应充足、运行平稳的良好态势。

国家粮食和物资储备局最新公布的数据显示，目前，全国粮食标准仓房完好仓容超7亿吨，较10年前增长36%；低温准低温储粮仓容2亿吨；气调储粮仓容5500万吨；国有粮库粮食储藏周期内综合损失率控制在1%以内。

今年以来，各地深入推进优质粮食工程，落实财政资金340多亿元，带动社会投资430多亿元，在提高粮食产业链韧性等方面取得显著成效。

国家粮食和储备局粮食储备司司长罗守全预计，今年秋粮旺季收购量在2亿吨左右，与上年总体持平。有关部门正针对不同品种市场供求形势精准施策，做好粮食收储调控工作，引导各类企业积极入市收购，全力保障农民售粮顺畅、粮食市场运行平稳。

种业振兴，我们面对未来农业底气十足。2021年7月，中央全面深化改革委员会会议审议通过《种业振兴行动方案》。三年以来，农业农村部按照“一年开好头、三年打基础、五年见成效、十年实现重大突破”的总体安排，全面启动种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五大行动。

近年来，我国加强种质资源收集、保护和开发利用，取得了一批标志性成果和阶段性进展。上半年，我国农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源13.9万份、畜禽和水产遗传材料119万份，加上原有资源，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。

今年是种业振兴行动阶段性任务目标承上启下的关键之年。农业农村部有关负责人表示，聚焦“五年见成效”的目标任务，下一步将加快推进种业振兴五大行动，确保到2025年再取得一批标志性成果，促进种业知识产权大保护格局初步形成，夯实国家粮食安全“压舱石”。

(责编：乔业琼、吕骞)

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