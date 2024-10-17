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七部门：加强报废机动车回收监督管理

2024年10月17日08:44 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，为加强报废机动车回收（含拆解，下同）监督管理，确保汽车以旧换新政策实施效果，商务部等七部门近日联合印发《关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求，加强报废机动车回收资质认定管理。各地依法依规有序开展报废机动车回收企业资质认定，严格执行《管理办法》及配套规章、标准规定，规范开展资质认定现场验收评审工作。鼓励汽车生产企业从事报废机动车回收业务，生产企业应当依法承担生产者责任。

引导报废机动车回收企业提质升级。鼓励报废机动车回收企业开展精细化拆解、实施数字化转型，发挥线上交易平台联通产业链作用，扩大报废机动车回用件销售规模，提升企业盈利能力。引导回收企业规范开展新能源汽车拆解业务，有效满足新能源汽车产业发展需求。

《通知》强调，各地商务、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门依法依规严厉查处非法回收拆解活动，于2024年10月至12月开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。

各地设立并公开举报电话和电子邮箱，鼓励社会公众举报违法违规线索，对实名举报的需为举报人保密，并应当将处理结果告知举报人。重点对未取得资质认定擅自从事报废机动车回收拆解，倒卖报废机动车整车、拼装车，买卖、伪造、变造《报废机动车回收证明》，超标排污、非法处置固体废物等违法违规行为保持高压态势，依法依职责加大打击力度，并公开曝光查处的重点案件、典型案件。

(责编：孙红丽、吕骞)
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