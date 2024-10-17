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以旧换新持续加码 释放高质量发展新潜力

人民网记者 王绍绍
2024年10月17日08:49 | 来源：人民网
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“想换一个新的家电，只需手机下单，工作人员上门提供回收服务，有了‘真金白银’的以旧换新补贴，感觉生活也‘焕然一新’。”家住北京市朝阳区的李女士在接受记者采访时表示。

近期，大规模设备更新和消费品以旧换新行动（以下简称“两新”工作）正在如火如荼地展开。这一行动既惠企，又利民，促进供给方向绿色低碳、智能化转型，进一步助力经济回升向好。

近日，财政部宣布继续发行2024年第六期超长期特别国债。截至目前，财政部今年已发行7520亿元超长期特别国债，支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

有了“真金白银”的补贴，各地纷纷结合自身情况不断“加码”，推进新一轮消费品以旧换新行动，持续刺激消费，让居民从“不愿换”“不敢换”，转变为“提前换”“主动换”。

四川省在国家规定的家电以旧换新补贴品类基础上，结合消费者需求，增加到16个品类，其中，一级能效补贴20%，二级能效补贴15%，对个人的累计补贴达16件，补贴上限可达到3.2万元；陕西省延安市出台汽车购新补贴和电子产品补贴政策，每辆车最高补贴8000元，购买手机、平板电脑等电子产品最高补贴1000元；浙江省宁波市针对家电以旧换新补贴标准翻了一番，由原来按照成交价格的10%、单件不超过1000元，大幅提高至产品销售价格的15%至20%。

业内专家表示，推动消费品以旧换新，顺应了大众品质化消费的趋势，有助于进一步撬动消费需求，释放内需活力，巩固和增强经济回升向好态势。

近期，浙江、广东、山东、上海、河北、安徽、湖北、湖南等省市在天猫发放家电以旧换新补贴，个人消费者购买8类一级能效或水效家电产品，可享产品到手价20%的补贴，二级能效或水效产品可享15%补贴，每类产品至高补贴2000元。

与此同时，“两新”政策在汽车消费领域成效显现。商务部相关负责人介绍，此前对10余个省市的调研显示，八成以上消费者知道汽车以旧换新政策，七成以上消费者愿意积极参与。数据显示，汽车以旧换新平台已收到补贴申请超127万份，带动新车销售额超1600亿元，其中新能源车补贴申请量占比超60%。

如何打通以旧换新汽车堵点，让消费者“去旧更容易，换新更愿意”？江苏宿迁联动车企、金融机构等多方配合，推出“报废更新/置换更新+企业优惠+厂家让利+金融贴息+保险服务”汽车以旧换新操作流程，消费者在享受国家政策补贴后，还可叠加享受企业、厂家最高6万元的综合优惠；天津市积极提高补贴标准，在个人乘用车报废更新方面，对个人消费者购买新能源乘用车补贴由1万元提高至2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴由7000元提高至1.5万元；山东省推出购买燃油乘用车的消费者可以享受3000元到12000元补贴，而购买新能源乘用车的消费者则可享受4000元到15000元补贴，进一步推进新能源汽车绿色消费。

“汽车以旧换新是一项复杂的系统工程，需要多方面的努力和参与。”业内专家表示，为了进一步促进政策落实，各地应简化补贴审核流程，在防控风险的前提下优化申请流程，实现跨部门数据的联通共享，提高审批效率。同时，还应突出标准引领，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，瞄准置换需求，以优质供给激活存量市场，形成更新换代规模效应。

以旧换新政策的再提速不仅为消费者带来了实实在在的优惠和便利，更为内需市场的激活注入了强劲动力。上述专家认为，随着政策的不断完善和深化，相信未来以旧换新将成为更多消费者的首选方式，不断推动消费品市场的持续繁荣和发展。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)
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