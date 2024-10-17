人民网北京10月17日电 （欧阳易佳）为落实水资源刚性约束制度，加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用，近日，财政部、税务总局、水利部印发《水资源税改革试点实施办法》（以下简称《办法》），自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。

财政部、税务总局、水利部有关司负责人就全面实施水资源费改税试点答记者问指出，《办法》对水资源税的纳税人、计税依据、税额标准、税收优惠等税制要素作出了具体规定。

据悉，《办法》在充分总结河北等10个省份试点经验的基础上，对水资源税的纳税人、计税依据、税额标准、税收优惠等税制要素作出了具体规定。重点把握以下原则：

一是实现平稳转换。统筹现有水资源税改革试点制度和水资源费征收制度，在保持税制要素和基本框架稳定的前提下，实现水资源费制度向水资源税制度的平稳转换。

二是强化分类调控。对水资源严重短缺和超载地区取用水、取用地下水等从高确定税额，通过设置差别税额，更好发挥税收调节作用，抑制地下水超采和不合理用水需求。

三是体现地区差异。充分考虑不同地区水资源状况及经济发展水平差异，合理设置不同地区最低平均税额水平，授权地方按规定确定本地区水资源税的具体适用税额。

四是调动地方积极性。将水资源税收入全部留给地方，通过改革增加地方自主财力，拓展地方税源，适当扩大地方税收管理权限，更好发挥地方积极性。

(责编：乔业琼、吕骞)

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