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制造业向“新”逐“绿” 释放经济高质量发展动能

人民网记者 杜燕飞
2024年10月17日08:49 | 来源：人民网
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制造业是立国之本、强国之基。当前，在“双碳”背景下，随着数字技术和产业供给水平的提升，在科技创新的推动下，我国制造业正逐渐向高端化、智能化和绿色化发展。

在辽宁鞍山，鞍钢股份炼铁集控中心的数字大屏上，炉温、热压、透气性等运行指标一目了然，工程师坐在工位上，便可对高炉炼铁各个工序进行调整，劳动生产率较之前提升32%；在安徽合肥，中国建材装备集团自主研发的负责制造辊压机的柱钉辊套粘钉机器人，实现无人化操作，熟料输送机80%以上零部件实现自动化生产，减少用工50%以上，生产效率提升2倍以上……

赛迪研究院信息化与软件产业研究所副所长贾子君表示，制造业智能化转型改变了资源配置、工艺优化、流程重组方式，打造智能化、协同化、网络化的新型产业模式；突破时空界限，拓展产业分工的广度和深度；消除供需隔阂，变革生产范式。

在制造业转型升级的进程中，装备制造业发挥着重要作用。亚洲首艘圆筒形海上油气加工厂“海葵一号”正式投用；我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机在上海临港首次点火成功；2艘17.4万立方米液化天然气运输船开工建设……

国家统计局数据显示，8月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.4%，增速高于全部规模以上工业1.9个百分点，连续13个月高于全部规模以上工业。1至8月，装备制造业增加值占全部规模以上工业增加值比重自年初以来持续提升到33.5%，连续18个月保持在30%以上,“压舱石”作用继续凸显。

“我们将聚焦重点领域数字化需求，加快智能装备工程化和产业化，改造提升一批存量装备，升级换代一批新型装备，原创发展一批前沿装备。”工信部相关部门负责人说。

制造业智能化发展的同时，新能源产业发展加速制造业绿色化转型。《中国的能源转型》白皮书指出，我国建成完备的风电、光伏全产业链研发设计和集成制造体系，高效晶体硅、钙钛矿等光伏电池技术转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率超过25%。

在光伏行业，隆基绿能最新发布的最新分布式光伏组件Hi-MO X10，采用了量产效率超过26.6%的复合钝化背接触电池（HPBC）电池技术，最高量产功率达670瓦，量产组件效率达24.8%。在风电行业，我国自主研发的26兆瓦级海上风力发电机组在福建三峡海上风电国际产业园正式下线，这是目前全球单机容量最大、叶轮直径最长的海上全国产化风电机组……

工信部等7部门此前发布的《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》指出，建立健全支撑制造业绿色发展的技术、政策、标准、标杆培育体系，推动产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化、产品供给绿色化全方位转型，构建绿色增长新引擎，锻造绿色竞争新优势，擦亮新型工业化生态底色。

业内人士表示，推动制造业绿色化发展，要鼓励和支持制造业绿色低碳技术的研发和应用，加强对企业绿色低碳技术研发创新的知识产权保护力度，完善产业数字化智能化与绿色化融合发展的法律制度和政策支持体系，形成导向鲜明的指引支持规范体系。

(责编：乔业琼、吕骞)
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