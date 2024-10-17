悠悠万事，吃饭为大。

2024年10月16日是第44个“世界粮食日”，主题是“粮安天下，共建更好生活，共创美好未来”。

预计秋粮旺季收购量2亿吨左右，小麦、稻谷两大口粮品种实现百分之百自给，粮食应急储运企业5100余家……国家粮食和物资储备局最新公布的一系列数据显示，我国粮食安全形势持续向好，粮食市场供应充足、运行平稳，“大国粮仓”储备充足。

保障国家粮食安全，任何时候都要绷紧这根弦。这根弦怎么“绷”？可以用丰、收、储、备、法“五字诀”把握。

【丰】《六韬》说：“是故风雨时节，五谷丰登，社稷安宁。”

农业农村部农情调度显示，截至10月14日，全国秋粮已收64.3%，进度同比快1.1个百分点。分作物看，玉米已收67.5%，一季稻已收64.5%，大豆已收80.8%。分地区看，西北收获过八成，黄淮海和西南地区过七成半，东北、长江中下游和华南地区过半。

夏粮已经丰收，秋粮丰收在望，作为明年夏粮丰收的基础，各地秋种陆续开始。截至目前，全国冬小麦已播过两成，黄淮海已播15.8%，西北地区已播69.3%。冬油菜已播过三成半，长江中下游地区近四成，西南过两成半。

【收】《史记·太史公自序》说：“夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。”

端稳中国饭碗，既要粮食颗粒归仓，更要种粮人“丰收到手”，挣到票子。

今年以来，国家统筹抓好市场化收购和政策性收购，引导多元主体积极入市，持续激发市场购销活力，在符合条件的地区及时启动最低价收购预案，牢牢守住农民“种粮卖得出”底线。据国家粮食和物资储备局统计，9月末全国夏粮旺季收购收尾，主产区各类粮食企业累计收购夏粮超7000万吨，处于近年较高水平。

预计秋粮旺季收购量2亿吨左右，较上年稳中有增。中储粮集团、中粮集团及地方与社会粮企将积极入市，做到“仓等粮、钱等粮、人等粮”。

【储】《盐铁论·力耕》说：“丰年岁登，则储积以备乏绝。”

目前我国粮食安全形势持续向好，国内粮食市场始终保持供应充足、运行平稳的良好态势。粮食总产量连续9年保持在1.3万亿斤以上，小麦、稻谷两大口粮品种实现百分之百自给。粮食库存充裕，高于17%-18%的国际粮食安全警戒线，小麦、稻谷库存量能够满足全国人民1年以上口粮消费需求。

国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫说，我国已基本建立起与高质量发展相适应的粮食储备体系，储备体系不断健全，形成涵盖中央储备、地方储备、社会储备的多层次、全方位粮食储备体系。京津沪渝等36个大中城市主城区成品粮储备保障能力在15天以上。

【备】《左传》说：“居安思危，思则有备，有备无患。”

当前全球气候变暖，极端天气气候事件多发频发，对粮食应急保障提出更高要求。我国持续健全应急响应联动机制，加强粮食应急保障能力体系建设。目前省、市、县三级粮食应急保障中心体系基本形成，正在积极推进区域粮食应急保障中心建设。

全国共有粮食应急储运企业5100余家、应急加工企业6900余家、应急配送中心3900余家、应急供应网点5.9万余个，粮食应急日加工能力超170万吨，可满足全国人民2天消费需求。

我国粮食应急保障体系基本建立，并经受住了疫情防控、灾害应对等考验。

【法】《荀子》说：“法者，治之端也。”

作为我国粮食领域第一部基础性、统领性法律，粮食安全保障法今年6月1日起正式施行，对耕地保护到粮食生产、储备、流通、加工各环节以及粮食应急、节约减损等作了系统规定，为全方位夯实国家粮食安全根基提供了法治保障。

法律“从纸面到地上”，关键在于实施。自然资源部部长、国家自然资源总督察王广华说，按党中央决策，耕地保护考核和粮食安全考核“合二为一”，对突破耕地红线等重大问题实行“一票否决”。

今年，我们克服较为严重的自然灾害等不利影响，仓廪实，仍需谨记，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。足国之道，于安思危，要树立大农业观，大食物观。

端稳中国碗，装满中国粮，你我行动起来！

（记者王立彬）新华社北京10月16日电

(责编：王震、陈键)

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